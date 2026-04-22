¿Harry Styles le pidió matrimonio a su novia Zoë Kravitz? Esto se sabe

Zoë Kravitz llevaba un llamativo anillo. Foto: Instagram

Harry Styles y Zoë Kravitz han sido vinculados románticamente desde agosto de 2025.

El mundo del espectáculo internacional se encuentra en shock luego de que Harry Styles y Zoë Kravitz fueran vistos juntos en Londres en una actitud muy cercana, dándose besos y sin intentar ocultarse de las cámaras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un anillo de diamantes que la actriz llevaba en la mano, lo que desató rumores de un posible compromiso.

¿Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos?

La capital británica fue el escenario de este encuentro que rápidamente se volvió viral. La pareja fue captada caminando y mostrándose muy cariñosa durante su salida, disfrutando del momento sin preocuparse por los paparazzi que los seguían. Harry mantuvo su estilo relajado, mientras que Zoë lucía elegante como de costumbre.

Pero todas las miradas se centraron en la mano izquierda de la hija de Lenny Kravitz. Zoë Kravitz llevaba un llamativo anillo con un gran diamante que encendió aún más los rumores. ¿Se tratará de un compromiso formal o solo de un accesorio que ha generado confusión entre los fans?



(Foto: Instagram)

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La conexión entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Harry Styles fue durante mucho tiempo considerado uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo, por lo que muchos fans se preguntaban quién lograría conquistar al intérprete de ‘As It Was’. Por su parte, Zoë Kravitz venía manteniendo un perfil bastante discreto tras su separación de Channing Tatum, lo que hace que este posible romance haya tomado por sorpresa a todos.

La posibilidad de un compromiso entre ambos ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos celebran la unión de dos figuras importantes de la cultura indie-pop, otros creen que podría tratarse solo de un malentendido o de un detalle estético. Sin embargo, personas cercanas a los artistas aseguran que la conexión entre ellos sería muy fuerte y que Harry estaría buscando una etapa más estable en su vida personal.