Boris, una de las mejores bandas japonesas de rock experimental, por primera vez en Lima

Llegan a nuestro país como parte de su primera gira por América Latina 'Pink 20th Anniversary'

Boris, es una de las bandas musicales más icónicas de rock japones y se caracterizan por tocar diversos géneros como el metal, rock psicodélico, noise, entre otros, ellos llegan a Lima para presentar un show el 25 de noviembre en el Teatro Leguía.

La agrupación se formó en el año 1992 en la ciudad de Tokyo y actualmente está conformada por Atsuo Mizuno (bateria y voz) Takeshi Ohtani (guitarra, bajo y voz) y Wata (guitarra, teclados y voz)

A lo largo de toda su trayectoria artística Boris tiene en su haber más de 20 álbumes de estudio con diferentes sellos musicales en el mundo, el nombre de la banda fue tomado de la canción de Melvins 'Boris' del disco Bullhead.

Su popularidad internacional fue reforzada por su álbum del año 2005 Pink, trabajo que recibió comentarios favorables y una muy fuerte respuesta por parte de los fanáticos de la música cuando se reeditó en los Estados Unidos con el sello Southern Lord Recordings.

También revistas como Blender y SPIN nombraron su álbum (PINK) cómo uno de los mejores del 2006, además fue nombrado en el top 10 de los 50 mejores registros de Pitchfork Media de ese mismo año.

Durante sus más de 30 años en la escena musical, Boris ha hecho grandes esfuerzos para evitar una fuerte vinculación con cualquier estilo musical, por ello se consideran una banda de rock experimental.

Boris llega a nuestro país como parte de su 'Pink 20th Anniversary' Latin American Tour 2025, esta gira además incluye países cómo Chile, Argentina, México y Brasil.

Boris en Lima el próximo 25 de noviembre en el Teatro Leguia, las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster.

