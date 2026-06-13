LISA deslumbró con un impecable 'total white look' en la inauguración del Mundial 2026

LISA, Anitta y Rema sorprendieron en la inauguración en Estados Unidos. Foto: Instagram

LISA brilló en la inauguración del Mundial 2026 con una presentación llena de energía y un look que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

La inauguración del Mundial 2026 dejó muchos momentos destacados, pero uno de los más comentados en redes sociales fue la aparición de LISA, integrante de BLACKPINK. La artista se volvió tendencia rápidamente por su presentación y el llamativo look que eligió para una de las noches más importantes del fútbol mundial.

La cantante tailandesa subió al escenario con un estilo que no tardó en captar la atención de los fans del K-pop, la música y la moda. Su presencia generó una ola de comentarios positivos, y muchos destacaron su carisma durante el evento.

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El deslumbrante look de Lisa en el Mundial 2026

Minutos después de su performance, las imágenes de Lisa comenzaron a viralizarse en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los usuarios compartieron fotos y videos del momento.

Lisa apostó por un outfit totalmente blanco con detalles brillantes y un diseño moderno que resaltó su figura. Completó su look con un halter top, shorts y botas altas, además de un maquillaje impecable, peinado pulido y accesorios que terminaron de darle un estilo elegante y muy comentado por los fans.



(Foto captura: DSports)

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LISA, Anitta y Rema sorprendieron en la inauguración en Estados Unidos

LISA, Anitta y Rema participaron en la tercera ceremonia de inauguración del Mundial 2026, donde sorprendieron al público en Los Ángeles con su tema “Goals”. Los artistas encendieron el escenario en la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay, regalando un show lleno de energía que se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.