Jason Derulo genera polémica tras mostrar acuario de tiburones dentro de su casa

Jason Derulo mostró a los tiburones que habitan en su casa. (Foto: Jason Derulo/ Instagram)

¡Sopresa total! Jason Derulo mostró su acuario de tiburones y generó diversas reacciones entre sus fans.

Jason Derulo se encuentra en el centro de la polémica luego de mostrar en un video el acuario de tiburones que tiene instalado en su casa. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de críticas por las condiciones en las que vivirían los animales.

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Jason Derulo tiene de mascota a tiburones

El video fue comentado en el programa español 'Aruser@s', donde se observa al intérprete realizando un recorrido por su vivienda junto a un popular youtuber. Durante la visita, Derulo presenta su nuevo acuario y presume la presencia de varios tiburones en el interior.

Sin embargo, las imágenes no fueron bien recibidas por algunos usuarios ni por los panelistas del programa. Angie Cárdenas fue una de las voces más críticas al expresar su preocupación por el espacio destinado a los animales.

"Me da mucha pena tener un animal así, mira las dimensiones, es muy pequeño", comentó la colaboradora al ver el tamaño del acuario donde se encuentran los tiburones.

(Foto: Servicio Secreto)

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron si el espacio es adecuado para albergar este tipo de especies. Hasta el momento, Jason Derulo no se ha pronunciado sobre las críticas generadas por el video.