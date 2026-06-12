Selena Gómez rompe el silencio sobre polémico comentario en foto de Taylor Swift

Selena Gómez explicó por qué realizó este comentario en una publicación de MTV. (Foto: Billboard)

Selena Gómez explicó por qué realizó ese comentario en una publicación que aparece su querida amiga.

Selena Gómez habló de la polémica desatada en redes sociales tras comentar “lol” en una publicación de MTV. El post incluía imágenes de su amiga Taylor Swift durante el cuarto partido de las Finales de la NBA.

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Selena Gómez explica por qué realizó peculiar comentario en foto de Taylor

La controversia comenzó cuando MTV subió a Instagram un compilado de fotografías de las celebridades presentes en el estadio. La cantante dejó el mencionado comentario, lo que numerosos usuarios interpretaron de inmediato como una burla o un desaire hacia la estrella pop.

Ante la ola de críticas, Selena Gómez publicó en sus historias de Instagram un mensaje. “Jamás insultaría a mis amigos, ni fue un insulto. El comentario fue una reacción a la primera imagen de la publicación”, aclaró de manera tajante.

Asimismo, la fundadora de Rare Beauty explicó que otra historia donde ironizaba sobre los nuevos fanáticos del básquetbol no era una indirecta para Swift. Según detalló, todo se debió a una apuesta que perdió con su propio grupo de amigos, a quienes estaba provocando.

(Foto: Selena Gómez/ Instagram - MTV)

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La intérprete aprovechó para desmentir la percepción de que no tiene otros vínculos fuera de su círculo más conocido. “Créanlo o no, tengo otros amigos en mi vida”, escribió para restar importancia al asunto, antes de que el debate se desviara hacia el sorpresivo saludo entre Taylor y Kylie Jenner.