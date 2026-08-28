Bruno Mars y Karol G encienden rumores de romance tras inesperada publicación del cantante

Bruno Mars reveló que está enamorado de una latina y fans indican que es Karol G. (Foto: Bruno Mars - Karol G/ Instagram)

La cercanía entre ambos artistas volvió a generar comentarios luego de que el cantante dejara una misteriosa pista en redes sociales.

Bruno Mars volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de realizar una publicación en redes sociales en la que dejó entrever que una mujer latina habría conquistado su corazón.

¿Karol G conquistó a Bruno Mars? Publicación del cantante sorprendió a fans

La declaración no pasó desapercibida y rápidamente los usuarios comenzaron a relacionar sus palabras con Karol G, debido a la cercanía que ambos cantantes han mostrado recientemente.

Los rumores aumentaron luego de que los artistas compartieran escenario para interpretar juntos su canción 'Still'. Durante el encuentro, ambos se mostraron muy cercanos y protagonizaron varios momentos que fueron comentados en redes sociales..

(Foto: Bruno Mars/ Instagram)

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Esta cercanía hizo que los seguidores comenzaran a preguntarse si entre Bruno Mars y 'La Bichota' podría existir algo más que una relación profesional.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado que exista un romance. Mientras tanto, la publicación de Bruno Mars continúa generando comentarios y muchos esperan conocer si el cantante finalmente revelará la identidad de la misteriosa mujer latina que lo tendría enamorado