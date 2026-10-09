BTS en Lima: ¿cómo conectar tu ARMY Bomb al celular para vivir al máximo el concierto?

La ARMY Bomb se ha convertido en uno de los accesorios favoritos de los seguidores de BTS. Foto: Instagram

Los fans de BTS que asistan a cualquiera de los conciertos en Lima podrán participar en el espectáculo visual del show son su ARMY Bomb.

¡ARMY, atentos! BTS ya tiene todo listo para hacer vibrar el Estadio San Marcos con su gira mundial ARIRANG, y los fans que acudan al esperado concierto podrán llevar su ARMY Bomb para formar parte de los impresionantes efectos visuales que acompañarán el espectáculo. Las luces del público serán parte importante de la experiencia durante cada presentación.

La ARMY Bomb se ha convertido en uno de los accesorios favoritos de los seguidores de BTS y no solo sirve para acompañar las canciones. Durante el concierto, sus luces pueden cambiar de color y seguir distintas secuencias en sincronía con la música y los momentos más emocionantes del show, creando una imagen espectacular con miles de dispositivos encendidos al mismo tiempo.

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¿Cuál es el ARMY Bomb compatible con los conciertos en Lima?

Para esta nueva etapa de la agrupación, la versión más reciente es la BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4, que incluye iluminación LED, conexión inalámbrica y compatibilidad con una aplicación móvil oficial. Estas funciones permiten que el dispositivo pueda conectarse al sistema del espectáculo y responder a los efectos preparados para los fans.

Pero hay un detalle que los ARMY peruanos deben tener en cuenta. De acuerdo con la información difundida por Weverse, los efectos inalámbricos de los conciertos de Lima serán compatibles únicamente con la BTS OFFICIAL LIGHT STICK VER.4. Las versiones anteriores, como la OFFICIAL LIGHT STICK Ver.3 y la versión SE, no podrán utilizar estos efectos inalámbricos. Sin embargo, quienes tengan versiones anteriores todavía pueden utilizar el ARMY Bomb de manera manual.



(Foto: BTS)

¿Cómo conectar la ARMY Bomb al celular?

La conexión de la ARMY Bomb con el celular se realiza mediante la aplicación oficial BTS Official Light Stick Ver.4, disponible para Android y iOS. Para hacerlo correctamente, sigue estos pasos:

Descarga la aplicación: instala en tu celular la app oficial BTS Official Light Stick Ver.4.

Apaga la ARMY Bomb: antes de iniciar la conexión, asegúrate de que el lightstick esté completamente apagado.

antes de iniciar la conexión, asegúrate de que el lightstick esté completamente apagado. Activa el modo Bluetooth: presiona al mismo tiempo los botones ubicados en el mango durante aproximadamente dos segundos. La esfera comenzará a emitir una luz azul intermitente, señal de que está lista para conectarse.

Activa el Bluetooth del celular: enciende el Bluetooth de tu teléfono, abre la aplicación y selecciona la versión correspondiente de tu ARMY Bomb.

Mantén los dispositivos cerca: coloca el lightstick cerca del celular mientras se realiza el emparejamiento para evitar interrupciones.

Ingresa al Concert Mode: una vez conectados, la aplicación permitirá acceder a diferentes funciones, entre ellas Concert Mode, que sirve para preparar la ARMY Bomb antes de una presentación en vivo.

Revisa el funcionamiento: comprueba desde la aplicación que la conexión se haya realizado correctamente antes de salir hacia el Estadio San Marcos.

Lleva baterías nuevas: para evitar inconvenientes durante el concierto, se recomienda revisar la carga del dispositivo o llevar baterías de repuesto.

El ARMY Bomb se sincronizará automáticamente al show

Para los conciertos de BTS en Lima, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo con efectos de iluminación sincronizados con la ARMY Bomb. La organización señaló que los fans no tendrán que realizar un emparejamiento individual según su ubicación o asiento mediante la aplicación.

Quienes cuenten con la BTS OFFICIAL LIGHT STICK Ver.4 tendrán un proceso mucho más sencillo. Solo deberán encender la ARMY Bomb para que el sistema inalámbrico pueda reconocerla y activar los efectos de luces durante el concierto, permitiendo que el público se sume visualmente al espectáculo.