¿Qué son los 'freebies' y por qué se dan en los conciertos de BTS?

La imaginación de los fans se hace notar al momento de preparar los famosos freebies. Foto: TikTok

La llegada de BTS al Perú no solo ha despertado gran expectativa por sus conciertos en el Estadio San Marcos, sino que también ha impulsado a sus fans a organizar diversas actividades para celebrar juntos la visita del grupo surcoreano al país.

BTS continúa generando emoción entre sus seguidores de todo el mundo, y Perú no es la excepción. En cada encuentro con el público, los integrantes han mostrado su cariño por el país y la alegría que sienten al compartir momentos con sus fans peruanos, quienes no dejan de demostrarles todo su apoyo.

Pero el entusiasmo de ARMY no se queda solo en los gritos y las porras durante los conciertos. Los seguidores de BTS también sorprenden por su creatividad y organización, especialmente con los conocidos “freebies”, pequeños detalles que se han convertido en una tradición muy esperada antes y después de los shows.

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¿Qué son los 'freebies'?

Estos obsequios no oficiales suelen ser preparados a mano por los propios fans y pueden incluir pulseras, stickers, tarjetas, fotos u otros recuerdos relacionados con el grupo. Muchos seguidores los elaboran con anticipación para regalarlos o intercambiarlos, creando así nuevas amistades y fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad.

Aunque hoy los freebies son una costumbre muy popular entre los fandoms de distintos países, esta práctica tiene sus raíces en la cultura fan de Corea del Sur. Lo que empezó como una manera de compartir recuerdos en eventos musicales se expandió por todo el mundo y actualmente forma parte de la experiencia que viven los seguidores de BTS en conciertos de Latinoamérica y otros lugares.



(Foto: TikTok)

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¿Qué tipo de regalos se intercambian y cómo prepararlos?

La imaginación de los fans se hace notar al momento de preparar los famosos freebies para los conciertos. Entre los detalles que más suelen compartirse están las photocards no oficiales, pulseras con frases o nombres de canciones, stickers personalizados, llaveros de acrílico y dulces decorados con motivos relacionados con el artista. Sin embargo, algunos seguidores van mucho más allá y sorprenden con calendarios, pequeños bolsos, medias, pantuflas e incluso billetes personalizados como recuerdo.

Estos detalles suelen repartirse o intercambiarse durante las horas previas al espectáculo, principalmente en los alrededores del recinto. Los fans se acercan a otros grupos de seguidores de manera amigable para ofrecer sus regalos y recibir otros a cambio, convirtiendo la espera por el concierto en una oportunidad para conocer nuevas personas y compartir la emoción por BTS.