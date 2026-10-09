Fan de BTS iluminaron la noche con un show de drones que causó furor en la Costa Verde

Show de drones en homenaje a BTS. Foto: Instagram

Miles de fans de BTS abarrotaron Larcomar y la Costa Verde en Miraflores y Barranco para ver este esperado show de drones.

El cielo de Lima se llenó de luces y emoción gracias a un impresionante espectáculo de 150 drones que rindió homenaje a la banda surcoreana BTS. La presentación se realizó la noche del jueves, en medio de la visita del grupo al Perú, donde tiene programados tres conciertos como parte de su gira mundial 'Arirang'.

Show de drones en homenaje a BTS

Durante el show, los drones iluminaron la Costa Verde de Lima con figuras y mensajes dedicados a los integrantes de BTS. Entre las imágenes destacó el famoso 'Army Bomb', el dispositivo luminoso que utilizan sus seguidores durante los conciertos y que cambia de color al ritmo de la música. También aparecieron mensajes de cariño en español y coreano.

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Miles de integrantes de ARMY Perú llegaron hasta los alrededores del Parque Armendáriz, en Miraflores, para disfrutar de este espectáculo. Los seguidores de la agrupación de K-pop vivieron una noche especial mientras sus ídolos aprovechaban un día de descanso entre sus presentaciones en la capital peruana.

El homenaje duró aproximadamente diez minutos y se realizó cerca del Hotel Marriott, donde se encuentran hospedados los integrantes de BTS. Ante la gran cantidad de seguidores, las propias fans pidieron respetar el descanso de los artistas y evitar acercarse al alojamiento, siguiendo las recomendaciones que la banda suele compartir durante sus giras.



(Foto: Instagram)

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¿Cómo se organizó el show de drones para BTS?

El espectáculo fue posible gracias a una iniciativa de la plataforma Fanista y el club de fans BTS Perú, que invitó a los seguidores de la agrupación a participar en un reto virtual. La meta inicial era conseguir 25.000 'me gusta' para realizar un show de 80 drones. Sin embargo, la gran respuesta de ARMY permitió superar los 30.000 apoyos y ampliar la presentación a 150 drones.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Durante la medianoche del jueves se llevó a cabo un segundo espectáculo de drones, esta vez organizado por el club de fans PJ Musas. Este homenaje estuvo dedicado especialmente a Jimin, integrante de BTS, para celebrar su cumpleaños, que se conmemora cada 13 de octubre.