ARMY sorprende a Jimin de BTS con diseño especial en Metro de Lima y banderola por su cumpleaños

Jimin se apodera del cielo de la Costa Verde. Foto: Instagram

ARMY Perú celebra por adelantado el cumpleaños de Jimin de BTS con actividades especiales que ha captado la atención de todos.

El próximo 13 de octubre, Jimin de BTS cumplirá un año más de vida. Por ello, los fans de la banda surcoreana en Perú han decidido aprovechar su presencia en nuestro país para celebrarle su cumpleaños a través de actividades especiales.

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Fans decoran Metro de Lima por cumpleaños de Jimin

Desde el miércoles 7 de octubre, un tren de la Línea 1 del Metro de Lima recorre la ciudad con una decoración especial dedicada a Jimin, integrante de BTS. El homenaje fue organizado en coordinación con el fanbase peruano JIMIN PERÚ 13, que quiso sorprender al cantante con un regalo anticipado por su cumpleaños, que se celebra cada 13 de octubre.

El tren destaca por sus colores celestes, rosados y lilas, acompañados de ilustraciones de nubes, estrellas y arcoíris. En la parte frontal y los laterales se puede leer el mensaje “Happy Jiminday 13.10”, junto a fotografías del artista surcoreano. Además, la cabina luce a Chimmy, el tierno personaje de BT21 relacionado con Jimin, que completa este homenaje preparado por sus seguidores peruanos.



(Fuente: @parkookie)

Jimin se apodera del cielo de la Costa Verde

Como parte de las celebraciones de JIMTOBER, la base de fans Jimin Perú organizó un emotivo homenaje en la Costa Verde para festejar por adelantado el cumpleaños de Jimin, integrante de BTS, que se celebra este 13 de octubre.

El proyecto consistió en un parapente que sobrevoló la Costa Verde llevando una banderola con la imagen del cantante. El detalle llamó la atención por el mensaje dedicado al idol: "Feliz cumpleaños, Jimin. Perú te ama", una muestra del cariño de sus fanáticos peruanos, que aprovecharon su visita a Lima para rendirle un homenaje especial.



(Fuente: @cocojm_0t7)