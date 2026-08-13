Carolina Ramírez vuelve a ponerse en la piel de Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow en Concierto’

La participación especial de Ramírez marca una nueva etapa para 'La Reina del Flow en Concierto'. Foto: Difusión

El esperado reencuentro con los fans se vivirá este 12 de septiembre en Costa 21.

Después de conquistar España con más de 120.000 asistentes, 'La Reina del Flow en Concierto' llega a Latinoamérica con una sorpresa que promete emocionar a los seguidores de una de las series más exitosas de habla hispana. Carolina Ramírez tendrá una participación especial en este show que ya está dando que hablar y volverá a dar vida a la querida Yeimy Montoya en un show de ensueño. La gran cita en Perú será el 12 de septiembre en Costa 21, donde los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo que reunirá la música y los personajes que convirtieron a “La Reina del Flow” en un fenómeno internacional y las entradas están a la venta por Teleticket.

Tras dedicar los últimos meses a su nueva etapa como madre, Carolina ha decidido hacer un espacio en su agenda para reencontrarse con los seguidores que, durante años, han mantenido vivo el fenómeno de 'La Reina del Flow' y han convertido esta historia en un referente para millones de personas alrededor del mundo.

La participación especial de Ramírez marca una nueva etapa para 'La Reina del Flow en Concierto', un espectáculo que continúa evolucionando para ofrecer nuevas emociones y sorprender a su audiencia en cada país que visita. Las entradas para la presentación en Lima ya están a la venta a través de Teleticket. Los seguidores de la serie podrán asegurar su lugar para vivir este esperado encuentro con Yeimy Montoya y disfrutar de una noche dedicada al universo musical de “La Reina del Flow”.



(Foto: Difusión)

A lo largo de la gira se irán revelando nuevas sorpresas y momentos especiales, haciendo que cada concierto sea una experiencia única para el público.

La producción, que combina música urbana con una puesta en escena inspirada en la historia de Yeimy Montoya, se presentará bajo la organización de Showbizz y Masterlive. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes esperan una experiencia que trascienda el formato televisivo.

El espectáculo forma parte de la gira latinoamericana organizada por Caracol Televisión y Fenix Entertainment, que busca llevar la experiencia a distintos países de la región. En el caso de Perú, se espera que la convocatoria sea masiva, considerando el impacto que la ficción tuvo en la audiencia desde su estreno en Netflix.

Porque hay historias que nunca terminan… solo encuentran una nueva forma de volver a encontrarse.