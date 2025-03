Chapell Roan presenta su nuevo sencillo 'The giver'

Lejos de querer quedarse en un solo género musical, la famosa artista nos ha traído ahora su propia interpretación del country. (Foto: DIFUSIÓN)

Chapell Roan lanzó por todo lo alto su nuevo tema 'The giver' que promete ser todo un éxito.

Chappell Roan está de vuelta con nueva música. Después de debutar 'The Giver' durante su actuación Saturday Night Live en noviembre y más teasing del sencillo a través de diferentes ocupaciones y vallas publicitarias misteriosas, Chappell Roan lo anunció oficialmente.

“Dan Nigro y yo escribimos esto juntos y fue muy divertido. Nunca habíamos hecho una canción country y tengo un lugar tan especial en mi corazón para la música country. Crecí escuchándola todas las mañanas y tardes en el autobús escolar y me rodeaba en hogueras, tiendas de comestibles y bares de karaoke", expresó.

Luego, agregó lo siguiente: "Mucha gente me ha preguntado si esto significa que voy a hacer un álbum country. Mi respuesta es... hmmm ahora mismo sólo estoy haciendo canciones que me hacen sentir feliz y divertida y 'The Giver' es mi versión del country xoxo que las divas clásicas del country lideren su género, yo sólo estoy aquí para girar y hacer un poco de yodel gay para todos".

Lejos de querer quedarse en un solo género musical, la famosa artista nos ha traído ahora su propia interpretación del country, una canción que muestra una nuevas capas de su faceta artística.

