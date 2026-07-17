¡Cochinola está de regreso! Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz protagonizarán "El regreso a la tierra prometida"

"Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida" no será únicamente un concierto. Foto: Difusión

Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz encabezarán el esperado regreso de Cochinola con "El Regreso a la Tierra Prometida", una fiesta urbana que reunirá a miles de fanáticos del reguetón el próximo 22 de agosto en Chorrillos.

La espera terminó. Cochinola, una de las fiestas urbanas más icónicas y esperadas por miles de fanáticos, anuncia su regreso con una edición histórica presentada por Coca Cola y BCP "Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida", que se realizará el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos. El evento reunirá a tres gigantes del género urbano: Nicky Jam, Wisin y el dúo Angel & Khriz, en una noche que promete convertirse en uno de los espectáculos más impactantes del año. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus (www.cochinola.pe) con un descuento especial del 10% con tus tarjetas BCP.

Después de meses de espera, Cochinola vuelve con una producción completamente renovada, manteniendo la esencia que la convirtió en un fenómeno entre los amantes del reguetón, pero llevando la experiencia a un nuevo nivel. Bajo el concepto "El Regreso a la Tierra Prometida", el evento promete una producción de calidad internacional como de costumbre, efectos especiales y una atmósfera única que hará vibrar a miles de asistentes de principio a fin.

El gran protagonista de la noche será Nicky Jam, una de las máximas leyendas de la música urbana a nivel mundial. Con una trayectoria que supera las dos décadas, el artista ha conquistado los escenarios más importantes del planeta y ha colocado éxitos como "Yo no soy tu Marido", “Donde están las gatas”, "Hasta el Amanecer", "X", "Travesuras" y "Voy a Beber" en la cima de los rankings internacionales. Ganador de múltiples premios y con miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, su regreso al Perú es uno de los más esperados por el público.

A esta histórica celebración se suma Wisin, considerado uno de los arquitectos del reguetón moderno y una de las figuras más influyentes de la música latina. Como integrante del legendario dúo Wisin & Yandel y también como solista, ha construido un legado con himnos que marcaron a toda una generación, consolidándose como uno de los artistas urbanos más exitosos de todos los tiempos.

La fiesta también contará con la presencia de Angel & Khriz, el dúo puertorriqueño responsable de algunos de los clásicos más recordados del reguetón, celebrando sus 25 años de carrera artística. Canciones como "Ven Báilalo", "Na de Na" y "Carita de Ángel" siguen siendo referentes del género y prometen hacer cantar y bailar a miles de asistentes en una noche cargada de nostalgia, energía y celebración.

"Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida" no será únicamente un concierto, sino una experiencia diseñada para revivir la época dorada del reguetón y reunir a distintas generaciones bajo un mismo escenario. La producción prepara un despliegue de primer nivel con escenarios imponentes, sonido de alta calidad, efectos visuales y una puesta en escena a la altura de los grandes festivales internacionales.



(Foto: Difusión)

El anuncio del evento ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores del género urbano, quienes durante meses esperaron el regreso de Cochinola. Las redes sociales ya reflejan el entusiasmo del público por volver a vivir una de las marcas de entretenimiento más recordadas del país, ahora con un cartel encabezado por verdaderas leyendas del reguetón.

Con la participación de Nicky Jam, Wisin y Angel & Khriz, "Cochi: El Regreso a la Tierra Prometida" promete convertirse en uno de los eventos urbanos más importantes del 2026. La cita será el próximo 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, donde miles de fanáticos volverán a reunirse para celebrar el regreso de una fiesta que marcó una época y que ahora busca escribir un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento en el Perú.