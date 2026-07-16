BTS, Justin Bieber y más: conoce a todos los artistas que brillarán en la final del Mundial 2026

Estos son algunos de los artistas que estarán en la final del Mundial 2026. (Foto: IA)

La gran final del Mundial 2026 no solo tendrá fútbol de alto nivel, sino también un impresionante espectáculo con figuras de talla internacional.

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol, sino que también reunirá a grandes figuras de la música y el entretenimiento. La FIFA confirmó a varios artistas que participarán en la ceremonia de clausura y en el esperado show de medio tiempo del partido.

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Estos artistas se presentarán en Mundial 2026

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del encuentro y contará con las presentaciones de Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson. Además, el actor Tom Cruise y creador de contenido IShowSpeed también formarán parte del espectáculo previo al partido.

El show de medio tiempo también promete ser histórico. La FIFA confirmó la presencia de Madonna, Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán el himno oficial del Mundial, 'Dai Dai'. A ellos se sumarán los integrantes de BTS y Justin Bieber, dos de los artistas más esperados por los fanáticos.

El espectáculo concluirá con una presentación del reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel junto al coro PS22 Chorus, acompañado por Coldplay, en una ceremonia que buscará convertirse en una de las más memorables en la historia de los Mundiales.

(Foto: IA)

¿A qué hora comienza el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El partido que definirá al campeón del Mundial 2026 arrancará a las 3:00 p. m. El show de medio tiempo está programado para realizarse al término de la primera mitad, aunque su horario exacto dependerá de las pausas de hidratación y del tiempo adicional que determine el árbitro antes del descanso.

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