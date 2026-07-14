Selvámonos impulsa a Oxapampa como destino cultural y turístico: HTA Entertainment anuncia la edición 2027 rumbo a los 18 años del festival

La edición 2026 reunió una programación encabezada por artistas internacionales como Los Cafres y Bandalos Chino. Foto: Difusión

Hugo Tolentino, CEO de HTA Entertainment, destaca que los festivales pueden convertirse en motores de desarrollo para las ciudades y plantea una visión para posicionar al Perú como un hub cultural en Latinoamérica.

Selvámonos volvió a demostrar que un festival puede trascender el escenario para convertirse en un verdadero catalizador de desarrollo económico, turístico y cultural. Tras reunir a miles de asistentes provenientes de todo el Perú y de países como Argentina, Colombia, Ecuador y Chile, el festival cerró una de sus ediciones más exitosas reafirmando el posicionamiento de Oxapampa como uno de los principales destinos culturales del país.

Durante dos jornadas, la ciudad recibió visitantes que disfrutaron de una experiencia que integró música en vivo, naturaleza, gastronomía, camping, turismo y una amplia oferta de actividades, generando un importante movimiento económico para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios, transporte y proveedores locales.

Para Hugo Tolentino, CEO de HTA Entertainment y Director Ejecutivo de Selvámonos, este impacto confirma que el entretenimiento en vivo puede convertirse en una poderosa herramienta para impulsar el desarrollo de las regiones.

"Los festivales pueden convertirse en motores económicos reales para las ciudades, y lo que estamos construyendo con Selvámonos en Oxapampa es un claro ejemplo. No se trata solamente de producir un evento de música; se trata de mover turismo, consumo, hospedajes, restaurantes, transporte, comercio, contenido, marcas, artistas y comunidad alrededor de un territorio", afirmó.

Las cifras respaldan esta visión. Más del 85% del público llegó desde Lima y distintas regiones del país, mientras que alrededor del 7% de los asistentes viajó desde el extranjero, principalmente desde Argentina, Colombia, Ecuador y Chile, consolidando al festival como uno de los principales generadores de turismo cultural de la Selva Central.

"Más del 85% de nuestros asistentes viaja desde Lima y distintas ciudades del país, y alrededor del 7% llega desde el extranjero. Eso demuestra que Selvámonos no solo convoca público; genera impacto económico directo e indirecto para Oxapampa y ayuda a posicionar a la ciudad en el mapa cultural y turístico del Perú", señaló Tolentino.

Desde HTA Entertainment, la compañía dueña de la marca, la apuesta apunta a consolidar un modelo de festivales de destino con estándares internacionales y con capacidad para descentralizar la oferta cultural del país.

"Nuestra visión es seguir construyendo Selvámonos como una marca cultural de largo plazo y, desde HTA Entertainment, desarrollar festivales capaces de posicionar al Perú como un hub cultural en la región. Creemos que el entretenimiento en vivo puede elevar el estándar de la industria, descentralizar la cultura y crear valor real para las ciudades donde ocurre", agregó el ejecutivo.



(Foto: Difusión)

La edición 2026 reunió una programación encabezada por artistas internacionales como Los Cafres y Bandalos Chinos, junto a una variada propuesta de artistas nacionales, fortaleciendo la identidad de Selvámonos como una experiencia que combina música, naturaleza y turismo en un mismo destino.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Selvámonos contó con el British Council como Aliado de Sostenibilidad, impulsando el Cine al Aire Libre (en la Semana Cultural) y la EcoZona (en el festival). Estos son espacios dedicados a promover la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y la reflexión sobre el cambio climático. Ambas iniciativas reunieron a cientos de asistentes y reforzaron el propósito del festival de integrar música, cultura y sostenibilidad en una misma experiencia.

Selvámonos 2027: la celebración de sus 18 años

Tras el cierre del festival, la organización confirmó oficialmente que la próxima edición se realizará el 5 y 6 de junio de 2027, aprovechando el feriado largo, en una celebración especial por los 18 años de Selvámonos, consolidándolo como uno de los festivales más importantes y longevos del Perú.

Como parte de este lanzamiento, ya se encuentra disponible la etapa Early Bird Full Selva, con entradas desde S/199 y stock limitado hasta el 15 de julio, a través de Ticketmaster.

Con esta nueva edición, HTA Entertainment reafirma su apuesta por seguir desarrollando experiencias que integren entretenimiento, turismo y desarrollo económico, consolidando a Selvámonos como uno de los principales referentes de los festivales de destino en América Latina.