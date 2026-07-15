Benny Blanco confesó que mantuvo en secreto su relación con Selena Gómez durante meses

Benny Blanco contó que su romance con Selena Gómez cambió totalmente su vida. (Foto: ¡HOLA!)

El productor musical reveló que él y Selena Gomez mantuvieron su romance en secreto durante varios meses y confesó que la fama de la cantante cambió su vida.

Benny Blanco habló por primera vez sobre cómo ha sido vivir bajo los reflectores desde que se casó con Selena Gómez. El productor musical confesó que la enorme fama de la cantante ha cambiado varios aspectos de su vida y reconoció que no se siente cómodo con tanta exposición pública.

Benny Blanco confesó cómo su romance con Selena Gómez cambió su vida

En una entrevista con el diario 'El País', Blanco reveló que él y Selena decidieron mantener su relación en secreto durante ocho o nueve meses antes de hacerla pública. La pareja quería disfrutar de esa etapa lejos de los rumores y la presión mediática.

El productor explicó que siempre ha preferido mantener su rómance fuera del foco público. "No me gusta exponer mi vida", afirmó, al señalar que creció en una época en la que las redes sociales no formaban parte del día a día.

Además, contó que en su cuenta de Instagram casi todo lo que comparte está relacionado con su trabajo. Aunque de vez en cuando publica una foto junto a Selena Gómez o algún plato de comida, aseguró que prefiere mantener su vida personal en reserva.

(Foto: ¡HOLA!)

Benny también recordó que, antes de iniciar su romance, Selena Gomez le preguntó si estaba preparado para la atención que implicaba salir con una de las artistas más famosas del mundo. A pesar de sus dudas, decidió seguir adelante con la relación y ambos llegaron al altar en septiembre de 2025.

Aunque admite que la fama ha transformado su rutina, el productor aseguró que no se arrepiente de su decisión. Para él, la exposición mediática es un precio que vale la pena pagar por la vida que ha construido junto a Selena Gomez.