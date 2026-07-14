¿Miley Cyrus prepara su boda? Un detalle en redes sociales desató los rumores

Miley Cyrus se casaría por segunda vez y emociona a fans. (Foto: ¡HOLA!)

Aunque Miley Cyrus y Maxx Morando mantienen su romance con discreción, un detalle en redes sociales desató rumores de que la boda estaría cada vez más cerca.

Miley Cyrus volvió a convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, esta vez por un detalle en redes sociales que ha despertado especulaciones sobre una posible boda con su prometido, Maxx Morando.

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Miley Cyrus y Maxx Morando se casarían este 2026

Todo comenzó cuando los fanáticos notaron que Morando empezó a seguir en Instagram al reconocido fotógrafo José Villa, famoso por retratar bodas de celebridades, entre ellas la de Demi Lovato. Este movimiento fue suficiente para que muchos pensaran que la pareja estaría organizando su matrimonio.

José Villa es considerado uno de los fotógrafos de bodas más prestigiosos de la industria y ha trabajado para reconocidas revistas, por lo que su nombre rápidamente llamó la atención de los seguidores de la cantante.

Los rumores llegan meses después de que medios estadounidenses informaran que Miley y Maxx se comprometieron en noviembre. Según una fuente citada por Us Weekly, la pareja planea celebrar su amor, aunque no necesariamente con una boda tradicional.

(Foto: Miley Cyrus/ Instagram)

De acuerdo con la publicación, Miley atraviesa un momento muy feliz y preferiría una ceremonia íntima y sencilla, incluso lejos de los reflectores. Sin embargo, el reciente movimiento de Maxx en redes sociales ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre que la esperada boda podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.