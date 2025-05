Colde, intérprete de los doramas más famosos a nivel mundial, llega por primera vez a Lima  

A sus 31 años Colde se ha posicionado como uno de los principales intérpretes de importantes dramas coreanos. (Foto: DIFUSIÓN)

Los Idols como Stray Kids y Seventeen han interpretado covers de sus canciones

Kim Heesu cantante, compositor y productor musical coreano, popularmente conocido como Colde, llega a Lima por primera vez para ofrecer una presentación el próximo 25 de julio en el Auditorio del Pentagonito ubicado en San Borja, su presentación en nuestro país es el primer evento de The Hub como antesala a una serie de festivales en el género del K-Pop.



Colde conocido por ser intérprete de los principales doramas coreanos con mayores vistas a nivel mundial nos visita en esta oportunidad como parte de su gira Latinoamericana que incluye únicamente países como México, Brasil, Argentina, Chile y Perú.



El cantante coreano debutó oficialmente en el año 2016 como vocalista del dúo “Offonoff” junto al productor y DJ OChannel bajo el sello HIGHGRND, pero fue en el 2018 que Colde decidió continuar con su carrera en solitario con el tema “Tour dog loves you”



La música de Colde es conocida porque fusiona elementos de K&B, hip-hop e indie, su voz distinta y su habilidad para transmitir emociones a través de su música lo ha convertido en uno de los artistas más importantes de Corea; y ahora lo podrán disfrutar sus miles de seguidores peruanos en un inolvidable concierto.



Colde ha participado en la composición de diversas canciones para artistas de K-Pop como Baekhyun, SHINee, Taemin, The Boyz, Chung Ha. Destacar que son varios los idols que han realizado covers de sus canciones como Hyunjin de Stray Kids, Hoshi de Seventeen y Hanni se NewJeans.



No podemos dejar de mencionar que el artista y compositor coreano ha colaborado también con cantantes destacados de la escena musical como Epik High, Hablo, B.I. Chung Ha, Heize, Dean, RM, Baekhyun, Wheeln, entre otros.





Colde y su participación en OST (doramas)



A sus 31 años Colde se ha posicionado como uno de los principales intérpretes de importantes dramas coreanos, a lo largo de su carrera como solista su canción “Star” de la serie coreana “Te veo en mi 19 vida” se convirtió en poco tiempo en una de las canciones mas conocidas en algunos países de Latinoamérica.



La cita es el próximo 25 de julio en el Auditorio del Pentagonito (San Borja) y las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster.

