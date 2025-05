Demi Lovato se casó con Jordan Lutes: estos fueron los vestidos que lució en su boda

Demi Lovato y Jutes se conocieron trabajando juntos en la música. Foto: Instagram

La actriz y cantante Demi Lovato contrajo matrimonio con su prometido Jordan Lutes en una ceremonia privada.

Demi Lovato (Albuquerque, 32 años) es oficialmente una mujer casada. Este domingo 25 de mayo, la cantante le dio el “sí, quiero” a su pareja, el también artista Jordan Lutes (Toronto, 34 años), conocido artísticamente como Jutes.

Más de 12 meses después, la pareja se ha convertido en marido y mujer. La boda ha tenido lugar en California este pasado domingo y, según la edición americana de Vogue, fue sobre las cuatro de la tarde cuando los artistas se dieron el "sí, quiero". Ha sido esta revista la encargada de hacer público el enlace a través de un amplio reportaje publicado en su versión online en la que muestran el espectacular vestido de la novia.

Los vestidos que Demi Lovato lució en su matrimonio

Para su boda, Demi Lovato, que también es actriz, eligió un vestido exclusivo diseñado especialmente para ella por Vivienne Westwood. El modelo estaba hecho de satén de seda grueso y tenía un corpiño tipo corsé. En una entrevista con la revista Vogue, Demi explicó: “He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo”.



(Foto: Vogue)

Antes de llegar al diseño final, el vestido pasó por cinco pruebas que se realizaron en Los Ángeles. Para ello, el equipo de alta costura de la diseñadora viajó desde Londres. Todo el proceso comenzó cuando Demi encontró en internet una imagen de un vestido que le gustó y que sirvió como inspiración.

En la recepción previa a la ceremonia, Lovato llevó otro vestido de Vivienne Westwood, esta vez de satén de seda color marfil, con un corsé drapeado. Según Vogue, este diseño fue pensado como una versión moderna de una silueta clásica, con un estilo asimétrico que buscaba “evocar la época dorada del cine”.



(Foto: Vogue)

La historia de amor de Demi Lovato y Jordan Lutes

Demi Lovato y Jutes se conocieron trabajando juntos en la música. Él participó como compositor en el álbum Holy Fvck, escribiendo canciones como Substance, Happy Ending y City of Angels. Lo que empezó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en una relación cercana. “Fuimos amigos durante meses antes de salir”, contó Demi en el podcast The Morning Mash Up de SiriusXM. “Es mi mejor amigo. Estamos muy felices”, añadió.

Su historia de amor también refleja crecimiento personal y fortaleza. Demi ha compartido públicamente su camino hacia la recuperación y la sobriedad. El 15 de marzo de 2024, celebró seis años sin consumir sustancias, marcando una etapa positiva en su vida. Por su parte, Jutes reveló en redes sociales en julio de 2022 que llevaba más de 100 días sin beber.