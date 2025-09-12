Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum 'Play'

Sheeran se atreve a comenzar una nueva etapa en 2025. Foto: Difusión

Ed Sheeran lanza en el día de hoy su nuevo álbum 'Play'. Para celebrar este lanzamiento, comparte el video oficial de su nuevo sencillo 'Camera', protagonizado por Phoebe Dynevor.

El épico nuevo single de Ed Sheeran 'Camera' —co-producido por ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) y Louis Bell (Justin Bieber)— refuerza la maestría del artista en la balada y la profundidad lírica. Inspirada por su mujer Cherry, la canción irradia un sentimiento de veneración y celebra los lazos profundos. Dirigido por el histórico colaborador Emil Nava, el video oficial -protagonizado por Sheeran junto a la actriz de Bridgerton Phoebe Dynevor- muestra los primeros momentos de una relación romántica. Filmado en su totalidad con un iPhone desde la perspectiva de los personajes, el video representa la espontaneidad fresca y la emoción de un nuevo amor mientras la pareja explora el pintoresco Old Town de Croacia, viaja en ciclomotor, visita varios bares nocturnos e incluso comparte escenario en uno de los shows de Sheeran en un estadio.

Ed Sheeran lanza su nuevo album 'Play'. Tras culminar el capítulo de su serie Matemática, Sheeran se atreve a comenzar una nueva etapa en 2025. Como un artista en constante evolución, Sheeran explora nuevos horizontes musicales en Play, en colaboración con productores y músicos internacionales y profundizando los sonidos y temas que lo convirtieron en uno de los artistas pop más apreciados del planeta. Inspirado en parte por su exposición a las culturas musicales de India y Persia -y sus sorprendente conexión con las tradiciones del folclore irlandés con las que creció a través de escalas, ritmos y melodías- Sheeran exploró un lenguaje musical ilimitado que le da al álbum un rasgo nuevo y distintivo. En un terreno más familiar, Sheeran nos recuerda por qué continúa siendo uno de los cantautores más influyentes de su generación, mientras nos ofrece una serie de canciones que hablan de su balada sincera. El resultado es una colección que juega tanto con lo familiar como con lo nuevo, creando un sonido pop audaz y transformador.



(Foto: Difusión)

Esta noche, viernes 12 de setiembre a las 5pm BST, Ed Sheeran irá a las oficinas de NPR para una actuación en vivo en Tiny Desk, en donde interpretará una selección de nuevas canciones en su estación de loop, en el primer concierto de Tiny Desk de esta magnitud transmitido en vivo. Los fans pueden sintonizarlo acá.