EJAE revela qué famoso la puso nerviosa mientras cantaba 'Golden'

La cantante confesó que se puso nerviosa por Leonardo. (Foto: EJAE / Instagram)

La cantante de ‘Golden’ confesó que una reconocida estrella de Hollywood entre el público la puso tan nerviosa que terminó cometiendo algunos errores durante su presentación.

EJAE, la cantante que presta su voz a 'Golden', tema principal de la película animada K-Pop Demon Hunters, confesó que la presencia de Leonardo DiCaprio entre el público la desconcentró durante su presentación en los premios BAFTA.

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EJAE revela el inesperado momento que vivió con Leonardi DiCaprio

En una entrevista con The Times, la artista reconoció que cometió algunos errores durante su interpretación, especialmente en las notas más altas de la canción. Según explicó, la tensión aumentó cuando se encontró con la mirada del reconocido actor.

"Estaba Leonardo DiCaprio justo delante de mí, y no estaba sonriendo", comentó EJAE. La cantante aseguró que este momento la puso muy nerviosa, pues ya se encontraba bajo presión al estar frente a numerosas celebridades.

La artista también recordó un inesperado encuentro con Beyoncé y Jay-Z durante una fiesta posterior a la ceremonia. Según contó, Jay-Z se acercó para presentarse y posteriormente EJAE pudo conversar con Beyoncé, a quien considera una de sus grandes referentes musicales.

"Beyoncé es mi ídola y me dijo: ‘Tienes una voz increíble’", relató la cantante. EJAE incluso le preguntó si conocía 'Golden', a lo que la artista respondió que sus hijas cantan la canción.