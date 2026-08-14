Querido integrante de BTS reveló que está perdiendo la audición

V de BTS reveló que está perdiendo la audición y emocionó a fans. (Foto: BTS)

Mediante una transmisión en TikTok, el cantante se animó a contar que su audición está fallando desde hace dos años.

V, integrante de BTS, sorprendió a sus seguidores al revelar durante una transmisión en vivo que enfrenta una disminución de la audición en uno de sus oídos.

V de BTS reveló que está perdiendo la audicion

La confesión ocurrió durante un live en Weverse junto a Jungkook. El cantante, cuyo nombre real es Kim Taehyung, contó por primera vez a sus fans ARMY que su audición comenzó a empeorar hace aproximadamente dos años y medio.

V explicó que existe una marcada diferencia entre ambos oídos. Según detalló, mientras de un lado puede escuchar con normalidad, del otro solo percibe cerca del 30%.

"Nunca se lo había contado antes a ARMY, pero creo que llevo unos dos años y medio con esto", comentó el artista durante la transmisión.

Asimismo, señaló que su problema auditivo se habría agravado durante el periodo en el que realizó su servicio militar. Sin embargo, aseguró que actualmente recibe tratamiento médico y toma medicamentos de manera constante.

(Foto: V/ Instamgra)

La revelación generó preocupación entre sus seguidores. Durante el live, Jungkook también mostró su apoyo a su compañero de BTS, mientras V explicó que se encuentra recibiendo atención en un centro médico.