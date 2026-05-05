El sorprendente look de Lisa de BLACKPINK en la Met Gala 2026 que mezcla tecnología y moda

El impresionante look de Lisa de BLACKPINK en la Met Gala 2026. Foto: Instagram

Lisa de BLACKPINK sorprendió en la Met Gala 2026 con un innovador look de Robert Wun, que combinó tecnología 3D, arte y referencias nupciales.

La integrante de BLACKPINK, conocida como Lalisa Manobal, se robó todas las miradas durante la Gala Met 2026, realizada el 4 de mayo en Nueva York. Su presencia destacó entre las celebridades por su estilo llamativo y su propuesta diferente en la alfombra roja.

El impresionante look de Lisa de BLACKPINK en la Met Gala 2026

Para esta importante cita de la moda, cuyo dress code fue “La moda es arte”, la cantante de 29 años eligió un diseño del creador Robert Wun. El atuendo incluía llamativos brazos en 3D que sostenían un velo blanco transparente, creando un efecto visual como si estuviera dentro de una especie de estructura ligera.

El diseñador se inspiró en el concepto “Costume Art” y en la figura de la artista para dar vida a esta pieza. Los brazos que rodeaban el diseño recuerdan a trabajos anteriores de Wun, pero en esta ocasión se desarrollaron a partir de escaneos en 3D de los propios brazos de Lisa, tomando como referencia posturas de la danza tradicional tailandesa.

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A pesar del uso de tecnología moderna, el look de Lisa de BLACKPINK también transmite un significado más profundo. El velo, las transparencias y la forma del vestido hacen alusión a elementos nupciales, aunque de manera sutil. La artista transforma esta idea clásica en algo más conceptual y futurista, aportando una narrativa visual única.