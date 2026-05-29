Dua Lipa y Callum Turner: revelan cuándo se casan y todos los detalles de la boda

Todo indica que Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido Palermo, en Sicilia, para su boda. Foto: Instagran

La cantante británica Dua Lipa ya tendría todo preparado para celebrar su boda con Callum Turner.

Dua Lipa y Callum Turner siguen robándose todas las miradas como una de las parejas más comentadas del espectáculo internacional. Desde que comenzaron los rumores de romance tras ser vistos muy cariñosos en Los Ángeles, la cantante y el actor no han dejado de generar atención, especialmente ahora que crecieron las versiones sobre una posible boda.

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¿Cuándo se casan Dua Lipa y Callum Turner?

En un inicio, distintos medios internacionales señalaron que el matrimonio se realizaría entre el 5 y 7 de septiembre en Sicilia. Sin embargo, nuevos reportes indican que la ceremonia podría celebrarse mucho antes de lo pensado y tendría lugar el próximo 4 de junio, adelantando así los planes de la pareja.

Aunque todavía no se confirma la fecha exacta, todo apunta a que la celebración será un evento de varios días. Según medios italianos, los invitados disfrutarían de cenas especiales, fiestas privadas y paseos en barco por la costa de Sicilia, convirtiendo la boda en un exclusivo wedding weekend.



(Foto: Instagram)

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Todos los detalles de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

Todo indica que Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido Palermo, en Sicilia, como el escenario perfecto para celebrar su esperada boda. Según los rumores que circulan en medios internacionales, las celebraciones se realizarían en Villa Igiea, un exclusivo hotel de lujo ubicado frente al mar Tirreno. La elección no sería casualidad, ya que el verano pasado la pareja fue vista recorriendo las calles de Palermo y disfrutando de varios momentos juntos.

Otro de los detalles que más ha llamado la atención es el posible vestido de novia de la cantante británica. Las versiones más fuertes apuntan a que Donatella Versace estaría trabajando personalmente en el diseño que usaría Dua en el gran día. La relación entre ambas va mucho más allá de lo profesional, pues la artista se ha convertido en una de las figuras más importantes de la firma italiana y mantiene una cercana amistad con la diseñadora. Incluso, recientemente apareció en su despedida de soltera usando un icónico vestido vintage de Gianni Versace de 1995.

Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la boda, varios medios británicos ya comenzaron a especular sobre la exclusiva lista de invitados. Entre los nombres que más se repiten aparecen Charli XCX, Rosé, Jennie, Mark Ronson, Elton John, Olivia Dean, Donatella Versace y Simon Porte Jacquemus. También se menciona al actor Austin Butler como posible asistente. De concretarse esta lista, la boda de Dua Lipa y Callum Turner podría convertirse en uno de los eventos más comentados y glamorosos del año.