Paul McCartney compara el éxito mundial de Taylor Swift con la Beatlemanía

Paul McCartney reveló que tiene una relación cordial con Taylor Swift. Foto: Mary McCartney

El propio Paul McCartney ha establecido algunos paralelismos entre The Beatles y Taylor Swift.

Con casi siete décadas de carrera musical, Paul McCartney reconoció el enorme éxito y el impacto global que hoy tienen artistas como Taylor Swift. El exBeatle señaló que la popularidad de la cantante es comparable a la que vivió él junto a The Beatles durante la década de 1960, en pleno auge de la Beatlemanía.

Paul McCartney compara a The Beatles y Taylor Swift

Durante su participación en el programa de la BBC Radio 'Tracks of My Years', el músico de 83 años fue consultado sobre si tenía algún consejo para Taylor Swift ante la gran atención mediática que recibe en todo el mundo. Sin embargo, McCartney dejó en claro que la artista no lo necesita.

“Hay un paralelismo entre la fama, la magnitud de la fama mundial que tiene Taylor Swift y la que tuvimos nosotros. Pero, sinceramente, no creo que necesite ningún consejo”, comentó con total sinceridad el exintegrante de The Beatles.

Ante la insistencia del entrevistador Vernon Kay, McCartney respondió con humor: “Si ella me lo pidiera, claro que sí (…) Soy como el hermano mayor de esa generación… o más bien el abuelo, en realidad”.



(Foto: Instagram)

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Paul McCartney reveló que tiene una relación cordial con Taylor Swift

El músico también explicó que su relación con Taylor Swift y otras artistas se ha dado en un ambiente más cercano, gracias a eventos organizados por su esposa Nancy Shevell y su hija, la diseñadora Stella McCartney.

“Muchas de esas chicas estuvieron en esta fiesta: estaba Taylor, estaba Billie Eilish, estaba Olivia Rodrigo, estaba Sabrina Carpenter. Son gente muy agradable. Son muy buenas”, añadió el legendario artista.