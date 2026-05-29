De Selena Gómez a Patrick Mahomes: las estrellas que asistirán a la boda de Taylor Swift

La lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sorprenderá a muchos. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

¡Invitados de lujo! Se filtró quiénes son los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando expectativa entre sus seguidores. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los detalles de su enlace, ya comenzaron a surgir rumores sobre la exclusiva lista de invitados que asistirían a lo que muchos consideran la “boda del año”.

Estos serían los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Según información difundida por Page Six, varias celebridades de Hollywood, la música y la NFL formarían parte de la ceremonia. Entre los nombres más comentados destacan Blake Lively y Ryan Reynolds, quienes mantienen una estrecha amistad con la intérprete desde hace varios años. También figuran Patrick Mahomes y su esposa, Brittany Mahomes, cercanos a la pareja desde el inicio de su romance.

La lista también incluiría a reconocidas figuras de la música como Ed Sheeran y su esposa Cherry Seaborn. De hecho, una fuente aseguró que Taylor habría tomado inspiración de la íntima boda del cantante para organizar una celebración más privada y alejada de los reflectores. Asimismo, las hermanas Haim también estarían entre las invitadas especiales.

(Foto: Netflix)

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Por otro lado, Suki Waterhouse confirmó públicamente que recibió una invitación para el evento. Mientras tanto, amigas inseparables de Swift como Gigi Hadid y Selena Gómez no solo asistirían, sino que podrían desempeñar un papel importante como damas de honor. Selena acudiría acompañada de su esposo, Benny Blanco.

Otra de las invitadas que ha llamado la atención es Zoë Kravitz. Sin embargo, diversos reportes señalan que su prometido, Harry Styles, expareja de Taylor Swift, probablemente no pueda asistir debido a compromisos profesionales. También se espera la presencia de Cara Delevingne, una de las amigas más cercanas de la cantante.

Mientras continúan las especulaciones, los fanáticos de Taylor Swift y Travis Kelce permanecen atentos a cualquier novedad sobre una ceremonia que promete reunir a algunas de las figuras más importantes del entretenimiento mundial.