Selena Gómez pone a la venta lujosa mansión en Los Ángeles tras casarse con Benny Blanco

La mansión le perteneció al fallecido músico Tom Petty. (Foto: IA/ Imagen referencial)

La cantante tomó la decisión de vender su costosa mansión de soltera. ¿A cuánto asciende el monto? Todos los detalles en la nota.

Selena Gómez volvió a llamar la atención, esta vez por una millonaria decisión inmobiliaria. La artista puso a la venta su espectacular mansión ubicada en Encino, uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, por cerca de 6,5 millones de dólares.

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Selena Gómez puso a la venta su mansión

La propiedad fue adquirida por la cantante en marzo de 2020, cuando aún estaba soltera. La residencia se encuentra dentro de una finca privada de casi una hectárea y cuenta con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, donde predominan el lujo, la comodidad y espacios diseñados para la creatividad.

La mansión posee seis dormitorios con baño privado, amplias salas iluminadas con enormes ventanales, una elegante cocina con acabados en ladrillo blanco y áreas exclusivas como cine privado, gimnasio, spa con sauna, bodega y hasta una sala de música.

El exterior también destaca por sus lujosas instalaciones. La vivienda cuenta con una piscina con cascada integrada, zona de hamacas, extensos jardines, porches y un área de barbacoa ideal para reuniones sociales en un entorno completamente privado.

(Foto: IA)

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La casa tiene además un pasado especial, ya que originalmente perteneció al fallecido músico Tom Petty. Aunque la residencia fue destruida por un incendio en 1987, la familia del artista la reconstruyó conservando parte de su esencia original. Según trascendió, Selena Gómez habría decidido venderla porque ahora comparte una vivienda más grande junto a su pareja, Benny Blanco.