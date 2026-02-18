En Vivo

Enrique Bunbury vuelve a Lima con su nueva gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026'

Miércoles, 18 de febrero de 2026 11:18

La cita del 7 de noviembre en Costa 21 será una noche imperdible. Foto: Difusión

El artista español vuelve a encontrarse con el público peruano este 7 de noviembre en Costa 21, en una noche que combinará clásicos, nuevas canciones y una ambiciosa puesta en escena.

El reencuentro entre Enrique Bunbury y el público peruano ya tiene fecha. El icónico artista español volverá a Lima el 7 de noviembre para presentarse en el Multiespacio Costa 21, en una noche que promete intensidad, sorpresas y un recorrido profundo por su universo musical. Las entradas estan a la venta por la plataforma de Teleticket.

El concierto formará parte de su actual gira internacional y llegará con un nuevo y ambicioso espectáculo, en el que Bunbury hará gala de las distintas etapas de su extenso repertorio, acompañado por una magnífica banda de diez músicos, una formación poco habitual que aportará potencia y una puesta en escena de alto nivel.

La gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026' llevará a Bunbury por importantes escenarios de México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y España, consolidando una vez más su vigencia y capacidad de reinvención artística.


(Foto: Difusión)

Además del repaso por sus clásicos, el concierto incluirá nuevos temas, entre ellos “Creer que se puede creer”, de su reciente álbum “De un siglo anterior”. Este nuevo trabajo discográfico marca una nueva etapa creativa en la carrera de Bunbury, reafirmando su espíritu inquieto y su constante evolución musical.

La cita del 7 de noviembre en Costa 21 será una noche imperdible para los seguidores de Enrique Bunbury y para todos los amantes de la música en vivo, en un espectáculo que promete intensidad, emoción y una puesta en escena de primer nivel.

