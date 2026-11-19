Bruno Mars recordó que su padre fue una de las personas más importantes en su formación artística. Foto: Instagram

Bruno Mars atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Peter Hernández.

¡Un momento muy triste para Bruno Mars! El reconocido cantante estadounidense atraviesa una dolorosa pérdida familiar tras el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, a los 74 años. A través de sus redes sociales, el intérprete de 'Just the Way You Are' compartió un conmovedor mensaje de despedida en el que recordó el amor, las enseñanzas y el apoyo que recibió de su progenitor desde que era pequeño.

Según el registro funerario de Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary, en Los Ángeles, Peter Hernández falleció el pasado 10 de noviembre de 2026. Sin embargo, fue recién este jueves 19 de noviembre cuando Bruno Mars decidió hacer pública la noticia mediante una emotiva publicación en Instagram. El artista también reveló que pudo abrazar a su padre por última vez durante la semana previa a su fallecimiento.

Bruno Mars conmueve con emotivo mensaje tras la muerte de su padre

En su despedida, Bruno Mars recordó que su padre fue una de las personas más importantes en su formación artística, pues desde niño le enseñó a amar la música. “Si alguna vez me has escuchado hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música”, escribió el cantante, dejando en evidencia la profunda admiración que sentía por él.

El intérprete también destacó el amor que Peter Hernández entregó a sus seis hijos: Bruno, Eric y sus cuatro hermanas. “A mis ojos, fue el mejor padre del mundo y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar”, expresó. Sin embargo, una de las frases más conmovedoras llegó al final de su publicación, cuando recordó a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, fallecida en 2013. “Te quiero, papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí”, escribió Bruno Mars.



(Foto: Instagram)

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¿Quién era Peter Hernández, el padre de Bruno Mars que lo inspiró a ser cantante?

Peter Hernández, conocido también como 'Pedrito Hernández' o 'Dr. Doo-Wop', fue un músico nacido el 20 de septiembre de 1952 en Brooklyn, Nueva York. A lo largo de su vida se desempeñó como percusionista, cantante y director de orquesta. Posteriormente, se trasladó a Hawái, donde fundó Peter Hernandez and the Love Notes, una agrupación dedicada al doo-wop que también se convirtió en el escenario de los primeros pasos musicales de su hijo.

Desde muy pequeño, Bruno Mars acompañaba a su padre en sus presentaciones y comenzó a demostrar su talento para el canto, el baile y las imitaciones de Elvis Presley. En una entrevista con MidWeek en 2014, Peter Hernández recordó que su hijo empezó a participar en sus espectáculos cuando tenía aproximadamente dos años y medio. Gracias a sus interpretaciones del 'Rey del Rock and Roll', el futuro cantante era conocido como 'Little Elvis', sin imaginar que años después se convertiría en una estrella internacional.

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