Los Grammy 2027 prometen una gala llena de sorpresas, con Raye y Rosalía liderando las nominaciones y nuevas categorías que marcarán esta edición de los premios.
La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció las nominaciones a la 69.ª edición de los premios Grammy 2027, donde las mujeres se robaron el protagonismo. La cantante británica Raye encabezó la lista con 11 nominaciones, incluyendo álbum del año, e igualó el récord de Beyoncé como la artista femenina con más nominaciones en una sola edición.
Por su parte, la española Rosalía ocupó el segundo lugar con nueve nominaciones, destacando en las importantes categorías de álbum, canción y grabación del año. Este reconocimiento llegó después de su gran triunfo en los Latin Grammy, donde consiguió cinco premios. Asimismo, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert compartieron el tercer puesto con siete nominaciones cada una.
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¿Cuándo y dónde se celebrarán los premios Grammy 2027?
La 69.ª edición de los premios Grammy 2027 se celebrará el próximo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC, Disney+ y Hulu.
Esta edición traerá importantes novedades, ya que se incorporarán cinco nuevas categorías: mejor interpretación de música pop asiática, mejor colaboración o interpretación de dúo/grupo de R&B, mejor interpretación vocal de pop tradicional, mejor álbum de música folclórica tradicional y mejor canción latina.
(Foto: Grammy)
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Álbum del Año
- Phoebe Bridges – 'Lost Weekend'
- Olivia Dean – 'The Art of Loving'
- Ella Langley – 'Dandelion'
- Bruno Mars – 'The Romantic'
- Raye – 'This Music May Contain Hope'
- Olivia Rodrigo – 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'
- Rosalía – 'Lux (Complete Works)'
- Taylor Swift – 'The Life of a Showgirl'
Canción del Año
- Rosalía con Björk, Yves Tumor – 'Berghain'
- Ella Langley – 'Choosin’ Texas'
- Olivia Rodrigo – 'The Cure'
- Ariana Grande – 'Hate That I Made You Love Me'
- Taylor Swift – 'I Knew It, I Knew You'
- Olivia Dean – 'Man I Need'
- Bruno Mars – 'Risk It All'
- Raye – 'Where Is My Husband!'
Grabación del año
- Olivia Dean – 'Man I Need'
- Ella Langley – 'Choosin’ Texas'
- Bruno Mars – 'I Just Might'
- Raye – 'Where Is My Husband!'
- Olivia Rodrigo – 'The Cure'
- Rosalía con Björk, Yves Tumor – 'Berghain'
- Taylor Swift – 'The Fate of Ophelia'
- Tame Impala with Jennie – 'Dracula'
Mejor nuevo artista
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Mejor álbum de pop latino
- Karol G – 'No me arrepiento de sentir tanto'
- Mon Laferte – 'Femme Fatale'
- Carín León – 'Muda'
- Rawayana – '¿Dónde Es El After?'
- Elena Rose – 'Bendito verano'
Mejor canción latina
- Karol G & Drake – 'Ahí'
- Jorge Drexler – '¿Cómo se ama?'
- Ca7riel & Paco Amoroso con Sting – 'Hasta Jesús tuvo un mal día'
- Rosalía – 'La perla'
- Milo J – 'Niño'
Mejor álbum de rock latino/alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso – 'Free Spirits'
- Jorge Drexler – 'Taracá'
- Milo J – 'La vida era más corta'
- Juanes – 'Juanesteban'
- Fito Paez – 'Shine'
Mejor álbum de música urbana
- Rauw Alejandro – 'Cosa Nuestra: Capítulo 0'
- J Balvin, Ryan Castro – 'Omerta'
- Ryan Castro – 'Hopi Sendé'
- Alvaro Díaz – 'Omakase'
- Feid – 'El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo'
- Young Miko – 'Do Not Disturb: Late Checkout'
Mejor álbum de música tropical latina
- Rubén Blades, Roberto Delgado and Orquesta – 'País portatil'
- Luis Enrique – 'El alma en clave'
- Fonseca – 'Antes que el tiempo se vaya'
- Grupo Niche – 'Más que palabras'
- Carlos Vives – 'El último disco Vol. 1'
Mejor álbum de música mexicana/tejana
- Grupo Frontera – 'Lo que me falta por llorar'
- Lupita Infante – 'Aunque me duela'
- Mari Nobre – 'La madrina'
- Peso Pluma, Tito Double P – 'Dinastía (Deluxe)'
- Carlos Rivera – '¡Vida México!'
Mejor interpretación de música global
- Rosalía, Dougie F – 'Porcelana'
- Shakira, Burna Boy – 'Dai Dai'
- Angélique Kidjo, Pharrell Williams, Quavo – 'Bando (Orchestral)'
- Devan Ekambaram, Susha – 'Varuvaaiy'
- KerreKe, Mireya Ramos, Alex E. Chávez – 'Una flor en cada estrella'
Mejor video musical
- Rosalía – 'Berghain'
- Raye – 'Click Clack Symphony'
- Ariana Grande – 'Hate that I Made You Love Me'
- Phoebe Bridgers – 'Lost Boys'
- Gener8ion, Yung Lean – 'Storm'
Mejor interpretación de pop en solitario
- Olivia Dean – 'Man I Need'
- Bruno Mars – 'Risk It All'
- Raye – 'Where is my Husband!'
- Olivia Rodrigo – 'The Cure'
- Rosalía – 'Sauvignon Blanc'
Mejor interpretación pop de dúo/grupo
- Lady Gaga, Doechii – 'Runway'
- Madonna, Sabrina Carpenter – 'Bring Your Love'
- Raye, Hans Zimmer – 'Click Clack Symphony'
- Taylor Swift, Sabrina Carpenter – 'The Life of a Showgirl'
- Tame Impala, Jennie – 'Dracula'
Mejor interpretación de música pop asiática
- Babymetal, Polyphia – 'Sunset Kiss'
- Bini – 'Unang Kilig'
- IVE – 'Banf Bang'
- KiiiKiii – '404 (New Era)'
- Lisa – 'Yes'
- SB19 – 'Visa'
Mejor álbum de pop vocal
- Olivia Dean – 'The Art of Loving'
- Bruno Mars – 'The Romantic'
- Ariana Grande – 'Petal'
- Raye – 'This Music May Contain Hope'
- Olivia Rodrigo – 'You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love'
Mejor canción de rap
- Don Toliver – 'E85'
- Cardi B – 'Errtime'
- Doechii featuring SZA – 'Girl, Get Up'
- T.I. – 'Let ’Em Know'
- Yung Miami – 'Spend Dat'
Mejor interpretación de rap
- Baby Keem con Kendrick Lamar y Momo Boyd – 'Good Flirts'
- Cardi B – 'Errtime'
- De La Soul con Nas – 'Run It Back'
- T.I. – 'Let ’Em Know'
- Don Toliver – 'Body'
Mejor interpretación country en solitario
- Vince Gill – 'The Whole World'
- Ella Langley – 'Choosin’ Texas'
- Kacey Musgraves – 'Dry Spell'
- Lainey Wilson – 'Can’t Sit Still'
- Stephen Wilson Jr. – 'Gary'
Mejor álbum de rock
- Angine De Poitrine – 'Vol. II'
- Foo Fighters – 'Your Favorite Toy'
- Muse – 'The Wow! Signal'
- The Rolling Stones – 'Foreign Tongues'
- Jack White – 'Frozen Charlotte'
Mejor interpretación de rock
- Angine de Poitrine – 'Sarniezz'
- Phoebe Bridgers – 'Lost Boys'
- Geese – 'Trinidad'
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – 'What’s Wrong With Me'
- The Rolling Stones – 'In The Stars'
Mejor canción de rock
- The Rolling Stones – 'In The Stars'
- Phoebe Bridgers – 'Lost Boys'
- Aerosmith, Yungblud – 'My Only Angel'
- Bruce Springsteen – 'Streets of Minneapolis'
- Geese – 'Trinidad'
- Olivia Rodrigo, Robert Smith – 'What’s Wrong With Me'
- Foo Fighters – 'Your Favorite Toy'
Mejor álbum de música alternativa
- Alabama Shakes – 'I Must Be Dreaming'
- Phoebe Bridgers – 'Lost Weekend'
- Charli XCX – 'Music, Fashion, Film'
- Geese – 'Getting Killed'
- Gorillaz – 'The Mountain'
- Rosalía – 'Lux (Complete Works)'
Mejor interpretación de música alternativa
- Angine de Poitrine – 'Fabienk'
- Phoebe Bridgers – 'Kill Me'
- Geese – 'Au Pays du Cocaine'
- Rosalía – 'Reliquia'
- Hayley Williams – 'Showbiz'
Mejor álbum de música electrónica
- Madonna – 'Confessions II'
- Robyn – 'Sexistential'
- Skrillex – 'Soma'
- Slayyyter – 'Wor$t Girl in America'
- Tame Impala – 'Deadbeat'
Mejor interpretación de R&B
- Beyoncé – 'Morning Dew (Donk)'
- Kehlani – 'Out the Window'
- Victoria Monét – 'Let Me'
- Jill Scott – 'Pressha'
- Tems – 'What You Need'.
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