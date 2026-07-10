Fans de Taylor Swift compran basura de su boda con Travis Kelce por 25 dólares

Miles de fans no dudaron en comprar estos objetos. (Foto: ¡HOLA!)

Colillas, tapas de botellas y hasta un test de ovulación fueron vendidos como 'recuerdos' de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Esta vez, varios fanáticos sorprendieron al comprar piezas de basura recogidas en los alrededores del lugar donde la pareja celebró su exclusiva boda en Nueva York.

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Recolectan basura de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El artista Justin Gignac fue quien reunió los objetos encontrados cerca del Madison Square Garden, entre ellos colillas de cigarrillo, tapas de botellas, pajillas, cubiertos, dulces, un AirPod e incluso un test de ovulación. Cada artículo fue vendido por 25 dólares.

Los objetos fueron colocados en pequeños cubos de plástico y ofrecidos como "esculturas" a través de la página web New York City Garbage. En menos de 24 horas, los 50 artículos disponibles se agotaron.

Según Gignac, la idea era conservar un recuerdo de uno de los eventos más comentados del año. El artista aseguró que toda la basura fue recogida fuera del recinto donde se realizó la boda y no del interior del lugar.

(Foto: New York City Garbage)

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Gracias a esta curiosa iniciativa, Gignac obtuvo ganancias por 1.250 dólares y no descartó poner más objetos a la venta. Mientras tanto, cientos de "Swifties" continúan buscando cualquier recuerdo relacionado con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, considerada por muchos como la "boda del año".