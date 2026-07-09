Niall Horan confesó cómo logró sobrellevar la muerte de Liam Payne

Niall Horan contó cómo está sobrellevando la muerte de Liam. (Foto: ¡HOLA!)

Niall Horan sorprendió al revelar que una de sus canciones nació tras la muerte de Liam Payne, un hecho que marcó profundamente su vida.

A pocos meses de que se cumplan dos años de la muerte de Liam Payne, Niall Horan habló por primera vez sobre cómo ha enfrentado la pérdida de su excompañero de One Direction. El cantante confesó que la música se convirtió en su mejor refugio para sobrellevar el dolor.

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Niall Horan contó cómo superó la muerte de Liam Payne

En una entrevista para el programa 'Venga la Alegría', el artista reveló que su canción 'End of an Era' nació como una forma de procesar el duelo tras el fallecimiento de Liam, quien perdió la vida luego de caer del balcón de un hotel en Buenos Aires.

"Es una situación triste, pero al mismo tiempo me hizo sentir bien poder escribir una canción así, porque me ayudó a lidiar con todo lo que estaba pasando", expresó Horan al recordar a su gran amigo.

(Foto: Billboard)

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Las declaraciones tienen un significado especial, ya que Niall fue una de las últimas personas cercanas en ver con vida a Liam. Días antes del accidente, Payne asistió al concierto que el cantante ofreció en Argentina como parte de su gira 'The Show'.

Aunque aseguró que la tristeza aún lo acompaña, Niall Horan prefirió recordar los buenos momentos que compartieron durante su etapa en One Direction y la amistad que mantuvieron después dela separación de la banda. "Tengo recuerdos muy bonitos. En la canción están tanto la tristeza como esos momentos felices", concluyó.