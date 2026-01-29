Filo Summer Fest llega a celebrar el verano y el amor junto a RKM, los mejores restaurantes y actividades imperdibles

El 'Filo summer fest - love edition' se realizará el 14 de febrero. (Foto: Composición Sumer Fest/ RKM - Instagram)

Las entradas para el Filo Summer Fest están disponibles en Joinnus. El evento contará con la participación de reconocidos artistas.

El festival se llevará a cabo este 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño, en Punta Negra, y propone una forma diferente de celebrar San Valentín: una experiencia que inicia desde el mediodía con buena comida, shows en vivo de artistas nacionales e internacionales, cócteles, juegos y diversas actividades.

El escenario de Filo recibirá al icónico reguetonero RKM, reconocido referente del género urbano old school, quien interpretará sus más grandes éxitos románticos y urbanos. La programación musical se completa con la participación de N'Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe, ofreciendo una propuesta musical variada para todos los gustos.

Como parte de la experiencia, el festival contará con el Inca Kola Food Market, que reunirá reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la sierra con la sazón llena de tradición de Casa Zúñiga y el sabor amazónico de la selva de la mano de Huambra.

También estarán presentes opciones que nunca pueden faltar como Boycott, Zenpo y Dippos, permitiendo que los asistentes disfruten de una amplia variedad de sabores. Además, el evento contará con distintas actividades como juegos mecánicos, espacios para tomar fotografías, el popular Matri Filo y muchas sorpresas más.

Pensado para celebrar el Día del Amor y la Amistad, Filo Summer Fest – Love Edition se proyecta como uno de los eventos más atractivos del verano limeño, reuniendo a miles de personas en una experiencia llena de música, sabor y celebración. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.