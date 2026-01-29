En Vivo

Filo Summer Fest llega a celebrar el verano y el amor junto a RKM, los mejores restaurantes y actividades imperdibles

Jueves, 29 de enero de 2026 12:41

El 'Filo summer fest - love edition' se realizará el 14 de febrero. (Foto: Composición Sumer Fest/ RKM - Instagram)

Las entradas para el Filo Summer Fest están disponibles en Joinnus. El evento contará con la participación de reconocidos artistas.

El festival se llevará a cabo este 14 de febrero en el Estadio Joaquín Ormeño, en Punta Negra, y propone una forma diferente de celebrar San Valentín: una experiencia que inicia desde el mediodía con buena comida, shows en vivo de artistas nacionales e internacionales, cócteles, juegos y diversas actividades.

El escenario de Filo recibirá al icónico reguetonero RKM, reconocido referente del género urbano old school, quien interpretará sus más grandes éxitos románticos y urbanos. La programación musical se completa con la participación de N'Samble, DJ Luigi, 6 Voltios, DJ Richie Rey, Seidy La Niña (desde Cuba), Nave Ascensor, Jannita, Lucía Lay y Pasajeros, además de un tributo a Bad Bunny a cargo de X Terry Pe, ofreciendo una propuesta musical variada para todos los gustos.

(Foto: Filo Summer Fest)

Como parte de la experiencia, el festival contará con el Inca Kola Food Market, que reunirá reconocidas propuestas gastronómicas inspiradas en las regiones del Perú: la frescura de la costa con Amankaya, la sierra con la sazón llena de tradición de Casa Zúñiga y el sabor amazónico de la selva de la mano de Huambra.

También estarán presentes opciones que nunca pueden faltar como Boycott, Zenpo y Dippos, permitiendo que los asistentes disfruten de una amplia variedad de sabores. Además, el evento contará con distintas actividades como juegos mecánicos, espacios para tomar fotografías, el popular Matri Filo y muchas sorpresas más.

Pensado para celebrar el Día del Amor y la Amistad, Filo Summer Fest – Love Edition se proyecta como uno de los eventos más atractivos del verano limeño, reuniendo a miles de personas en una experiencia llena de música, sabor y celebración. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus.

