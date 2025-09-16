Filtran imágenes de las supuestas grabaciones de ‘Camp Rock 3’ con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Después de 15 años, Joe Jonas y Demi Lovato emocionaron al público al cantar juntos ‘This is me’. Foto: TMZ

‘Camp Rock 3’ es una de las peticiones más recurrentes por parte de los fans de los Jonas Brothers y de Demi Lovato.

Los fans de los Jonas Brothers y de Demi Lovato han pedido durante años el regreso de ‘Camp Rock’, algo que parecía imposible, pero que poco a poco empieza a hacerse realidad. Desde hace tiempo circulaban rumores sobre una tercera entrega, aunque sin confirmar si los protagonistas originales estarían de vuelta en la película.

El reencuentro entre los Jonas Brothers y Demi Lovato

Recientemente se filtraron imágenes del campamento donde se grabarían las nuevas escenas de ‘Camp Rock 3’, un lugar muy parecido al de las dos primeras cintas. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando los Jonas Brothers compartieron escenario con Demi Lovato en uno de sus conciertos, lo que desató las sospechas de un esperado reencuentro.

Después de 15 años, Joe Jonas y Demi Lovato emocionaron al público al cantar juntos ‘This is me’ y ‘Gotta Find You’ de la primera película, así como ‘Wouldn't Change a Thing’ de la segunda. “La locura entre los fans fue total”, señalaron, ya que esto no solo significaba un reencuentro musical, sino también la reconciliación entre ellos tras años de distancia.

A raíz de ese momento, las especulaciones sobre ‘Camp Rock 3’ se intensificaron y, para alegría de los seguidores, ya han aparecido las primeras imágenes del rodaje. Todo apunta a que veremos nuevamente a Connect 3 y a Mitchie Torres como parte central de la historia, algo que ha generado gran expectativa.

Imágenes filtradas de las grabaciones de ‘Camp Rock 3’

En redes sociales comenzaron a circular fotos y breves videos que mostrarían el inicio del rodaje en Vancouver. En esas imágenes se puede ver claramente a los Jonas Brothers, a Demi Lovato y también a María Canals-Barrera, recordada por interpretar a la madre de Mitchie. En las tomas se observa a todos juntos conversando, como si estuvieran preparando una escena o arrancando con las grabaciones.

Todo indica que Joe Jonas volvería a interpretar a Shane Grey y Demi Lovato a Mitchie Torres. Sin embargo, no hay que ilusionarse demasiado, ya que los Jonas Brothers actualmente están en plena gira por Estados Unidos y su tiempo para filmar sería muy limitado. “Habrá que esperar para saber si regresarán como protagonistas desde una perspectiva más adulta, quizás como monitores del campamento, o si solo participarán en algunas escenas como invitados especiales”, señalaron.