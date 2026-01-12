Globos de Oro 2026: el esperado reencuentro entre Selena Gomez y Miley Cyrus

La aparición de ambas juntas despertó la nostalgia entre los seguidores. Foto: MTV

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 dejó un momento memorable con el reencuentro de dos íconos de Disney Channel, Selena Gomez y Miley Cyrus.

En la 83.ª edición de los Golden Globe Awards, realizada el 11 de enero de 2026 en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, Selena Gomez y Miley Cyrus se robaron las miradas al coincidir en la alfombra roja. Ambas artistas, que dieron sus primeros pasos en Disney Channel, protagonizaron un momento especial que recordó cómo pasaron de la televisión juvenil a convertirse en figuras reconocidas a nivel mundial.

El memorable reencuentro entre Selena Gomez y Miley Cyrus

Selena Gomez llegó a la gala como nominada a Mejor Actriz en una Serie de Televisión Musical o de Comedia por 'Only Murders in the Building'. La cantante y actriz eligió un elegante vestido negro de Chanel con detalles en blanco y joyas finas, y estuvo acompañada por su esposo, el productor musical Benny Blanco.

Por su parte, Miley Cyrus tuvo una participación destacada tanto como presentadora como nominada a Mejor Canción Original por “Dream as One”, tema de la película 'Avatar: Fire and Ash'. Para la ocasión, lució un vestido negro con lentejuelas de Saint Laurent y grandes gafas de sol, transmitiendo una imagen moderna con un toque rockero.



(Fuente: MTV)

PUEDES VER: Jason Momoa dejó en shock a sus fans con radical cambio de look

La aparición de ambas juntas despertó la nostalgia entre los seguidores, quienes recordaron los inicios de sus carreras en Disney Channel. Miley alcanzó la fama con Hannah Montana, mientras que Selena conquistó al público con 'Wizards of Waverly Place', dos series que marcaron el inicio de su camino hacia el éxito internacional.