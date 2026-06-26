Taylor Swift y Travis Kelce alistan una ceremonia privada antes de una gran celebración en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce tendrían una ceremonia secreta. (Foto: Taylor Swift / Instagram)

Nuevos detalles revelan que la pareja tendría un exclusivo plan para celebrar su matrimonio, con una íntima ceremonia y una multitudinaria fiesta al día siguiente.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Aunque la pareja mantiene en reserva todos los detalles de su esperado enlace, nuevos reportes revelan cómo sería la celebración que estarían organizando en Nueva York.

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Taylor Swift y Travis Kelce tendrían una ceremonia secreta

Según información publicada por The New York Times, la cantante y el jugador de la NFL celebrarían primero una ceremonia privada el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden.

El exclusivo evento reuniría únicamente a familiares y amigos cercanos. De acuerdo con los reportes, alrededor de 100 invitados acompañarían a la pareja durante este íntimo momento.

Sin embargo, esa ceremonia sería solo el inicio de la celebración. Fuentes citadas por Page Six aseguran que al día siguiente los recién casados ofrecerían una gran fiesta para cerca de mil invitados.

(Foto: Taylor Swift / Instagram)

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La segunda celebración tendría una producción mucho más ambiciosa y podría incluir presentaciones musicales sobre el escenario del emblemático recinto de Nueva York.

La pareja habría diseñado un plan para mantener el mayor hermetismo posible y evitar filtraciones antes del gran día, una estrategia que ha despertado aún más expectativa entre sus seguidores.