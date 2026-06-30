Harry Styles se desplomó sobre el escenario y desató preocupación entre sus seguidores

El artista terminó en el suelo durante su concierto y miles de fans quedaron preocupados. (Foto: Billboard / Difusión)

El querido cantante vivió complicado momento durante su concierto y alertó a sus seguidores.

Harry Styles vivió un inesperado momento durante el concierto que ofreció el 26 de junio en el Estadio de Wembley, en Londres. El cantante se desplomó sobre el escenario luego de tomar agua mientras realizaba su conocido truco del "chorro de ballena", generando preocupación entre sus seguidores.

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Harry Styles vivió complicado momento durante concierto

El artista de 32 años tomó una botella de agua, bebió un sorbo y, al intentar escupirla, perdió el equilibrio y cayó de espaldas frente a miles de asistentes.

Videos compartidos por los fanáticos en redes sociales muestran a Styles permaneciendo unos segundos en el suelo, mientras intentaba aflojarse la corbata y se golpeaba el pecho para recuperarse.

Afortunadamente, el cantante logró ponerse de pie poco después, saludó al público y abandonó momentáneamente el escenario. Minutos más tarde, el espectáculo continuó con normalidad.

El incidente ocurrió en medio de la intensa ola de calor que afecta al Reino Unido. Ese día, Londres registró temperaturas cercanas a los 37,5 °C, una cifra récord para el mes de junio.

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Durante toda la semana, Harry Styles había mostrado preocupación por las altas temperaturas e incluso pidió a sus seguidores mantenerse hidratados durante sus presentaciones.

"Vamos a cuidarnos mutuamente. Intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo, avísenme; podemos parar en cualquier momento", expresó el cantante en uno de sus conciertos.