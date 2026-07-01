Taylor Swift y Travis Kelce impondrían multas a invitados que difundan fotos de su boda

Los invitados no podrán difundir fotos y videos de la exclusiva boda de Taylor Swift. (Foto: IA)

La pareja habría implementado estrictas medidas para evitar que se filtren imágenes o detalles de su lujoso matrimonio.

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa rodeada de hermetismo. A pocos días de la que sería una de las celebraciones más comentadas del año, nuevos reportes aseguran que la pareja reforzó las medidas de privacidad para evitar cualquier filtración de su matrimonio.

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Taylor Swift y Travis Kelce impondrían multa a los invitados

Según diversos medios estadounidenses, todos los invitados deberán firmar un NDA (Non-Disclosure Agreement), un acuerdo de confidencialidad que les prohíbe compartir fotografías, videos o cualquier detalle relacionado con la boda sin la autorización de los futuros esposos.

En un primer momento trascendió que quienes incumplieran el contrato tendrían que pagar fuertes multas económicas. Sin embargo, esa versión fue desmentida por reportes más recientes.

De acuerdo con información publicada por TMZ y replicada por otros medios, los acuerdos de confidencialidad no incluyen sanciones monetarias automáticas ni establecen una cantidad específica que los invitados deban pagar en caso de una filtración.

El principal objetivo de estos documentos sería proteger la privacidad de la ceremonia y desalentar la difusión de información, más que imponer castigos económicos a los asistentes.

(Foto: Taylor Swift / Instagram)

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Las medidas de seguridad no terminan ahí. También se informó que las invitaciones fueron personalizadas e incluirían marcas de identificación para rastrear el origen de cualquier posible filtración. Además, el lugar exacto de la ceremonia no habría sido revelado con anticipación a todos los invitados, como parte de una estrategia para evitar la presencia de paparazzi y curiosos.