¿Justin Bieber y Hailey Bieber serán padres de nuevo? Foto viral genera rumores

Existen rumores de que Hailey Bieber estaría embarazada. (Foto: Justin Bieber/ Instagram)

¿Jack será hermano mayor? Existen rumores de que Hailey Bieber estaría embarazada. Más detalles en la nota.

Tras las presentaciones de Justin Bieber en Coachella, surgieron con fuerza rumores sobre un posible segundo embarazo de Hailey Bieber. Las más emocionadas con esta información que circula en redes sociales son las fans del cantante.

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¿Justin Bieber y Hailey Bieber serán padres de nuevo?

La especulación comenzó luego de que la influencer Anastasia Karanikolaou compartiera en redes sociales una serie de fotografías del evento. En una de las imágenes, usuarios aseguraron ver a Hailey sosteniendo lo que parecería ser una prueba de embarazo, lo que desató una ola de comentarios.

El contenido rápidamente se volvió viral, generando diversas teorías entre los seguidores de la pareja. Muchos interpretaron la imagen como una posible señal de que estarían esperando a su segundo hijo.

(Foto: Stassie Baby/ Instagram)

Durante los dos fines de semana del festival, Justin y Hailey compartieron con amigos cercanos, lo que incrementó la atención sobre cada publicación relacionada con ellos.

Pese a la repercusión, ni Justin Bieber ni Hailey Bieber han emitido declaraciones oficiales sobre estos rumores. Además, hace algunos meses, la joven empresaria aseguró que por ahora no buscan convertirse en padres nuevamente.