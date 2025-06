J-Hope confirmó lo que todas las fans de BTS están esperando: ¿de qué se trata? 

J-Hope confirmó regreso y gira de BTS. Foto: Facebook

ARMY está muy ansiosa por saber más noticias sobre lo que sucederá cuando los 7 miembros de BTS cumplan con su servicio militar.

J-Hope emocionó a todo el ARMY con una noticia que muchos esperaban desde hace tiempo. El integrante de BTS confirmó que el grupo ya está planeando su regreso oficial, algo que ha generado gran expectativa entre sus fans alrededor del mundo. Aunque han estado en pausa desde 2022, el entusiasmo por su comeback está más vivo que nunca.

En los últimos años, cada miembro de BTS ha seguido su camino en solitario, lanzando música propia y algunos incluso realizando giras. Sin embargo, con seis de los siete integrantes ya terminando el servicio militar, todo indica que el esperado regreso del grupo completo podría concretarse entre finales de 2025 e inicios de 2026.

J-Hope se reencontró con sus amigos de BTS

Uno de los momentos más emocionantes ocurrió el 13 de junio durante el concierto “Hope On The Stage”. En este show final, J-Hope sorprendió al público al reunirse en el escenario con Jungkook y Jin. Mientras tanto, RM, V, Jimin y Suga los veían y aplaudían desde las gradas.

Este reencuentro fue muy especial porque era la primera vez que varios de ellos compartían escenario desde su último concierto grupal, “Yet To Come in Busan”. Para muchos fans, fue una señal clara de que BTS se está preparando para algo grande.

Poco después del concierto, empezó a circular un video donde J-Hope habla con sinceridad: “Sí, BTS ya está pensando en el regreso, y también en una gira mundial”. Con esas palabras, el artista dejó claro que la banda volverá a los escenarios y que será un momento inolvidable para sus seguidores.



(Foto: Facebook)

J-Hope confirmó regreso y gira de BTS

Durante una entrevista en el programa coreano Omniscient Interfering View, J-Hope habló sobre lo que viene para BTS luego de reencontrarse como grupo. Cuando le preguntaron sobre sus planes futuros, su respuesta emocionó de inmediato a los fans: “Planeamos preparar un álbum o comeback lo antes posible y, después de eso, BTS se enfocará en presentaciones en vivo y una gira mundial”.

Esa sola frase fue suficiente para desatar una ola de emoción en redes sociales. Los seguidores del grupo, conocidos como ARMY, no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de alegría, nostalgia y entusiasmo. “Mi miedo ya no es el dinero, es no alcanzar boleto” y “¡No, no vengan! Mejor regresen al SM... no tengo plata”.