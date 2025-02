J-Hope de BTS emocionó a fans con sorpresivo anuncio que los unirá más

J-Hope de BTS lanzará nuevo sencillo ‘Sweet Dreams’. Foto: Allkpop

Desde que culminó su servicio militar en octubre de 2024, J-Hope de BTS se ha preparado para cautivar a ARMY con nueva música.

J-Hope es un rapero, cantante, bailarín, compositor y productor surcoreano, conocido por ser uno de los miembros de BTS, la popular banda de K-pop. Su nombre real es Jung Ho-seok y nació el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur.

Tras terminar su servicio militar, J-Hope de BTS se ha preparado para volver a la música y en este 2025 realizará una gira en solitario con varios conciertos en Estados Unidos y en México. No obstante, la estrella de k-pop ha sorprendido a sus seguidoras con grata sorpresa.

J-Hope de BTS lanzó canal de transmisión en Instagram

A partir de este 26 de febrero de 2025, J-Hope de BTS lanzó un canal de transmisión oficial en la cuenta oficial de Instagram de BTS, emocionando a los fanáticos de todo el mundo. Esta nueva plataforma le permitirá contenido exclusivo, ofrecer imágenes detrás de escena y actualizar a los fanáticos sobre su música y su vida personal.



(Fuente: Instagram)

A través de este canal de difusión, J-Hope se propone conectar más de cerca con sus seguidores, ofreciendo un espacio único para interacciones en tiempo real. Los fans esperan con ansias el tipo de contenido que compartirá, ya sean lanzamientos musicales, momentos cotidianos o reflexiones personales.

J-Hope de BTS lanzará nuevo sencillo ‘Sweet Dreams’

J-Hope, miembro de BTS, vuelve a causar sensación en las redes con el anuncio de su próximo sencillo ‘Sweet Dreams’, una colaboración con el cantante Miguel. Y para aclarar, se trata de Miguel, no de Luis Miguel. Además, el rapero y bailarín surcoreano tiene previsto el lanzamiento de un álbum especial en marzo, titulado HOPE ON THE STREET VOL.1.

El esperado sencillo ‘Sweet Dreams’ verá la luz el 27 de febrero a la medianoche y promete ser una emotiva fusión de R&B y pop. De acuerdo con Weverse, la canción “expresa el deseo de amar con valentía y autenticidad”, lo que ha generado gran expectativa entre ARMY, quienes esperan una propuesta cargada de sentimiento y estilo.