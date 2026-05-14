¿Demi Lovato participará en 'Camp Rock 3'? Esto se sabe por ahora

Demi Lovato no actuará en 'Camp Rock 3'. (Foto: Disney)

Muchos fans de 'Camp Rock' buscan conocer si Demi Lovato participará en esta nueva temporada.

'Camp Rock' vuelve a emocionar a toda una generación. Después de años de rumores y pedidos de los fanáticos, finalmente se confirmó la fecha de estreno de 'Camp Rock 3', desatando una verdadera ola de nostalgia entre quienes crecieron con la icónica franquicia musical de Disney Channel.

¿Quiénes participarán en 'Camp Rock 3'?

Aunque Demi Lovato no regresará como Mitchie Torres frente a cámaras, la artista sí continuará vinculada al proyecto como productora ejecutiva, manteniendo viva su conexión con la exitosa franquicia que impulsó su carrera internacional.

'Camp Rock 3' promete convertirse en uno de los regresos más esperados de Disney. Además del retorno de los Jonas Brothers como parte fundamental de la historia, la nueva película incorporará a una generación renovada de actores y músicos que buscarán conquistar al público.

La producción también apostará por mantener viva la esencia original de 'Camp Rock' con la participación de varios personajes clásicos en apariciones especiales y roles secundarios.

(Foto: Disney)

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¿Cuándo se estrena 'Camp Rock 3'?

La nueva película llegará de manera exclusiva a Disney+ en agosto de 2026 y también tendrá una transmisión simultánea por Disney Channel. El anuncio rápidamente revolucionó las redes sociales, donde miles de fans celebraron el esperado regreso.