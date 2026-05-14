‘Camp Rock 3’ ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y dónde podrás verla?

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas regresarán a sus personajes en la banda Connect 3. Foto: Disney+

Se confirmó oficialmente el lanzamiento de ‘Camp Rock 3’, una nueva entrega que traerá de regreso a los Jonas Brothers junto a una nueva generación de campistas.

A más de 17 años del estreno de la primera cinta de 'Camp Rock', Disney anunció oficialmente que 'Camp Rock 3' se estrenará en Disney+ en agosto de 2026. Aunque anteriormente la compañía ya había adelantado que la nueva producción llegaría durante el verano de ese año, recién ahora confirmó el mes exacto de lanzamiento.

La tercera entrega retomará la historia 15 años después de lo ocurrido en 'Camp Rock 2: The Final Jam'. En esta nueva etapa, la banda ficticia Connect 3, conformada por los hermanos Jonas, deberá enfrentar la inesperada pérdida del acto de apertura de una gira de reencuentro, situación que marcará el rumbo de la trama.

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Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas regresan en ‘Camp Rock 3’

Según la sinopsis oficial, los campistas competirán entre sí para lograr un lugar como banda telonera de Connect 3. En esta competencia surgirán diferentes situaciones como rivalidades, amistades, romances y también varios conflictos entre los participantes.

Por otro lado, Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas regresarán a sus personajes en la banda Connect 3, interpretando a Nate, Shane y Jason Gray. Además de actuar, los tres también se desempeñan como productores ejecutivos del proyecto.

En la producción también participa como productora ejecutiva Demi Lovato, quien protagonizó las dos primeras películas de la saga. Sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmada su aparición como parte del elenco. Lovato ha comentado que esta nueva entrega busca impulsar a una nueva generación de artistas dentro de la franquicia.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo y dónde ver ‘Camp Rock 3’?

Ya se había confirmado que la película se estrenaría este año, pero aún no se había dado una fecha exacta. Ahora, Disney ha anunciado que 'Camp Rock 3' llegará a Disney+ en agosto de 2026, aunque todavía queda pendiente la confirmación del día específico del estreno.