Billie Eilish y Nat Wolff protagonizan incómodo momento en premiere de su película

La querida pareja vivió un incomodo momento en la premier de la película de Billie Eilish. (Foto: ¡HOLA!)

¡No pasó desapercibido! Billie Eilish y Nat Wolff vivieron singular momento en la alfombra roja de 'Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live'.

Billie Eilish se volvió tendencia luego de aparecer públicamente junto a Nat Wolff durante la premiere de 'Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live' en el Village Theatre de Los Ángeles. Aunque el evento estaba dedicado al lanzamiento de su nueva película concierto, las miradas terminaron enfocándose en la inesperada interacción de la pareja.

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La cantante y el actor posaron juntos frente a las cámaras luego de meses de rumores sobre una posible relación sentimental. Billie apostó por un look relajado con camisa blanca, polo verde y falda negra, mientras Nat Wolff apareció con un elegante traje marrón, confirmando así una de las apariciones más comentadas de la noche.

Billie Eilish y Nat Wolff vivieron incómodo momento en la premier de su película

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales fue un incómodo momento captado durante las fotografías oficiales. En varios videos difundidos por asistentes y fanáticos, se observa cómo Nat Wolff abraza a Billie Eilish por debajo del brazo, aparentemente de manera casual, pero segundos después la artista reacciona retirando discretamente la mano del actor.

Según usuarios en redes, el lenguaje corporal de Billie dejó entrever cierta incomodidad. La intérprete de 'Birds of a Feather' volteó a verlo con una sonrisa nerviosa mientras le habría pedido que dejara de sujetarla de esa manera. Aunque Nat pareció responderle algo brevemente, la cantante decidió continuar posando frente a las cámaras, intentando mantener la naturalidad.

(Foto: Gala.Fr)

El instante duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que internet comenzara a analizar cada gesto de ambos. Mientras algunos seguidores consideran que solo se trató de un malentendido en plena alfombra roja, otros creen que el momento evidenció cierta tensión entre la cantante y el actor en su primera aparición oficial como pareja.