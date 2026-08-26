Jeffry Fischman estrena 'Verte' y celebra reconocimiento de Billboard a Libido entre las grandes bandas de rock

'Verte' fue escrita por Fischman luego de su regreso de Estados Unidos. (FOTO: Fischman / Instagram)

Con el estreno de 'Verte', Jeffry Fischman inicia una nueva etapa musical y comparte su alegría por el reconocimiento internacional que recibió Libido.

Jeffry Fischman continúa desarrollando su carrera como artista solista y, al mismo tiempo, celebra los logros que ha alcanzado como productor musical. El artista nacional presenta “Verte”, una canción de pop rock alternativo que explora las emociones que surgen cuando, pese a intentar seguir adelante, una persona descubre que todavía no puede imaginar su vida sin alguien más.

A este lanzamiento se suma una noticia que Fischman recibe con especial orgullo: la mención de Billboard a Libido entre las 50 mejores bandas de rock de la historia, reconocimiento que, según destaca el artista, también representa un importante respaldo para la escena musical peruana.

“Verte” fue escrita por Fischman luego de su regreso de Estados Unidos, etapa en la que adquirió nuevas experiencias personales y musicales. El tema transita entre el deseo y el conflicto, la verdad y el engaño, así como la ternura y la dependencia emocional. Su pregunta central gira en torno a lo que ocurre cuando alguien intenta dejar atrás una relación, pero descubre que el vínculo permanece.

“‘Verte’ nació del subconsciente. A veces, las primeras palabras surgen de un mundo imaginario que creo mientras escribo la melodía. Poco a poco empiezan a tomar forma, hasta que comprendo sobre qué estoy escribiendo. Esta canción habla de necesitar a otra persona con distintos niveles de intensidad: a veces con dulzura y otras, de una manera dolorosa. Existe en algún lugar entre la realidad y la fantasía”, afirma Fischman.

Esta tensión emocional también se refleja en el video futurista de la canción, dirigido por el propio Fischman y producido por LAMATRIXIA, equipo creativo que integra junto al especialista en inteligencia artificial Aldo Valladares.

“Verte” fue coproducida por Fischman y Tweety González, mezclada por Joe Chiccarelli y masterizada por David Kutch. El nuevo sencillo amplía el universo sonoro que el artista presentó con su primer lanzamiento como solista, “Alejándome de Ti”. Mientras aquella canción abordaba la decisión de tomar distancia, “Verte” enfrenta la verdad opuesta: en ocasiones, alejarse no es suficiente para romper un vínculo emocional. La canción va a ser lanzada en paralelo en Colombia, México y USA.

ORGULLO POR EL RECONOCIMIENTO A LIBIDO

Fischman también celebra con especial emoción la reciente mención de Libido en una selección de Billboard que reconoce a las grandes bandas de rock. Para el artista, este reconocimiento representa mucho más que un logro personal: es una reivindicación para el rock peruano y para una agrupación que marcó una época en la música nacional.