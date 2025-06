¿Jin de BTS lanzará colaboración con Bruno Mars? Esto se sabe

Jin de BTS participó en The Puppy Interview de BuzzFeed en dónde habló sobre Bruno Mars. Foto: Instagram

Bruno Mars ya tiene una canción con la estrella de k-pop, Rosé de BLACKPINK. ¿También tendrá tema con Jin de BTS?

Uno de los miembros de la banda de k-pop BTS, Jin, ha compartido su admiración por Bruno Mars y su deseo de colaborar con el cantante estadounidense.

¿Qué dijo Jin de BTS sobre Bruno Mars?

Esta semana, Jin, integrante de BTS, sorprendió a sus fans con una entrevista muy especial y poco convencional. En lugar de un set elegante o una entrevista formal, participó en The Puppy Interview de BuzzFeed, rodeado de adorables perritos juguetones. Mientras los acariciaba y jugaba con ellos, Jin habló sobre su carrera en solitario y sus metas como artista.

El pasado 16 de mayo, Jin lanzó su mini-álbum titulado 'Echo', una producción en la que, según sus propias palabras, “ofrece su perspectiva sobre las experiencias universales de la vida, capturando emociones cotidianas con calidez y sinceridad.” El EP incluye canciones como ‘Don't Say You Love Me’, ‘Nothing Without Your Love y Loser’, esta última con la colaboración de YENA. El proyecto llega tras el éxito de ‘Happy’, su debut solista que alcanzó el puesto número 4 en el Billboard 200.

Durante la entrevista, Jin también compartió un deseo que emocionó a sus seguidores: colaborar con Bruno Mars. “He sólo lo he conocido de pasada, pero me encantaría colaborar con Bruno Mars algún día. Sería muy divertido, soy un gran fan de él,” confesó. Además, recordó cuánto le gustaba cantar ‘Just The Way You Are’ antes de debutar, diciendo que era “una de mis canciones favoritas”.



(Foto: Instagram)

BTS regresará a los escenarios y hará gira mundial

Durante una entrevista en el programa coreano Omniscient Interfering View, J-Hope habló sobre lo que viene para BTS luego de reencontrarse como grupo. Cuando le preguntaron sobre sus planes futuros, su respuesta emocionó de inmediato a los fans: “Planeamos preparar un álbum o comeback lo antes posible y, después de eso, BTS se enfocará en presentaciones en vivo y una gira mundial”.

Esa sola frase fue suficiente para desatar una ola de emoción en redes sociales. Los seguidores del grupo, conocidos como ARMY, no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de alegría, nostalgia y entusiasmo. “Mi miedo ya no es el dinero, es no alcanzar boleto” y “¡No, no vengan! Mejor regresen al SM... no tengo plata”.