Justin Bieber sorprendió a fans al anunciar el lanzamiento de ‘Swag II’: todo lo que debes saber

Justin Bieber lanzará ‘Swag II’. Foto: Instagram

Este nuevo álbum de Justin Bieber es la continuación de ‘Swag’, Te contamos más detalles

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: el lanzamiento de 'Swag II', la continuación de su reciente disco 'Swag'. La noticia rápidamente causó revuelo en redes sociales.

“Swag II esta noche a medianoche”, escribió el cantante en Instagram, junto a un video que mostraba una enorme valla publicitaria del álbum. Más tarde, compartió imágenes de la portada promocional instalada en distintas ciudades como Nueva York y Seúl, en Corea del Sur.

A diferencia de la primera portada de 'Swag', que era de color negro con letras grises, la de 'Swag II' destaca con un llamativo tono rosa chicle. Sobre este cambio, Bieber bromeó publicando la foto de las populares casas meme de Santa Monica, una negra y la otra en tonos morados y rosados.

Además, la portada parece incluir a su familia. Hailey Bieber y su hijo Jack Blues, quien cumplió su primer año el mes pasado, también figuran en la imagen. En una publicación, Justin mostró la carátula rosa acompañada de una foto donde él y Hailey sostienen a Jack, mientras ella, con una gran sonrisa, le limpia la cara con un paño.



(Foto: Instagram)

¿Qué se sabe sobre ‘Swag II’?

El álbum es la continuación de ‘Swag’, su primer álbum sorpresa en cuatro años, lanzado en julio. El nuevo álbum sigue el mismo modelo de anuncio sorpresa y lanzamiento rápido que su predecesor, a través de una publicación en Instagram (aunque la primera fue precedida por vallas publicitarias en Islandia, Atlanta y Los Ángeles con una imagen de Bieber acompañada del título).

No se compartió más información más allá de una portada completamente rosa, pero abundaban los rumores de un segundo álbum en el momento del lanzamiento del primero, y parece seguro asumir que el álbum contará con al menos algunos de los mismos colaboradores: Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin y Marvin Winans en el cierre ‘Forgiveness’, una versión de ‘Lord, I Lift Your Name on High’.