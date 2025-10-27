Katseye: entérate de estos 5 esenciales para convertirte en un 'EYEKON'

Su EP debut se titula 'Beautiful Chaos'. Foto: Difusión

Escucha su mas reciente canción 'Gabriela'. Katseye es el primer grupo de k-pop global nacido en un ‘reality’.

KATSEYE es un grupo femenino estadounidense de pop global formado en Los Ángeles a través del programa de telerrealidad The Debut: Dream Academy. La banda es una colaboración entre HYBE Corporation y Geffen Records, y está integrada por seis miembros de distintas nacionalidades.

Daniela (Cubana/Venezolana/Estadounidense de Atlanta, GA)

Lara (India de Nueva York, NY)

Manon (Ghanesa-Italiana de Zúrich, Suiza)

Megan (China-Estadounidense de Honolulu, HI)

Sophia (Manila, Filipinas)

Yoonchae (Seúl, Corea del Sur)

5 esenciales para convertirte en un 'EYEKON'

1. Su EP debut se titula “Beautiful Chaos”

2. Su gira mundial “The Beautiful Chaos Tour” aterrizará en Colombia bajo el marco del Festival Estereo Picnic 2026

3. Su videoclip 'Debut' fue grabado en la ciudad de Medellín:

4. KATSEYE protagonizó una campaña junto a la marca GAP que rompió esquemas por su diversidad e imagen global:

5. Sus fans alrededor del mundo se hacen llamar “EYECONS”.