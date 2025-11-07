Katy Perry presentó por todo lo alto videoclip de su tema 'Bandaids'. (Fuente: redes sociales)

Katy Perry lanza el video oficial que acompaña a su nuevo sencillo que se titula “Bandaids”. Se trata de un clip que rinde homenaje a la exitosa saga ‘Final Destination’ y cuya letra haría referencias al corazón y las rupturas en las relaciones.

El tema marca su primer lanzamiento desde el álbum ‘143 ', que se lanzó en 2024, mientras que ‘Bandaids’ fue lanzado con poca o ninguna promoción previa y llega en medio de la gira mundial de la cantante.

El videoclip que acompaña al tema muestra a Perry en diversos escenarios inspirados en la franquicia Destino Final, aunque con su toque personal. Entre ellos, se incluyen escenas donde un triturador de basura le destroza la mano, se le enredan los cordones de los zapatos en una escalera mecánica, la golpea un tronco mientras conduce y más.

Por su parte, a lo largo de la canción, Perry expone sus argumentos, cantando sobre cómo hizo todo lo posible por mantener viva una relación.

