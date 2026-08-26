La Joaqui llega a Lima: la estrella del urbano argentino se presenta en Barranco este 17 de diciembre

La Joaqui llega a Lima para cantar, bailar, emocionar y dejarlo todo sobre el escenario. Foto: Difusión

La imparable estrella argentina se presenta en el Centro de Convenciones de Barranco. Las entradas salen a la venta este viernes 28 de agosto con 15% de descuento para clientes BBVA.

Lima se prepara para recibir a una de las artistas más explosivas y potentes de la música urbana latinoamericana. La Joaqui llega por primera vez a Lima este 17 de diciembre para ofrecer un esperado concierto en el Centro de Convenciones de Barranco, en una noche que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del cierre de año.

Con una personalidad arrolladora, una historia marcada por la lucha y la superación y una conexión única con su público, La Joaqui se ha consolidado como una de las figuras femeninas más importantes de la nueva escena urbana argentina. Su propuesta combina RKT, cumbia, trap y sonidos urbanos con una identidad absolutamente propia, convirtiendo cada canción en una experiencia que conecta directamente con una generación que la ha convertido en referente.

La historia de La Joaqui comenzó en Mar del Plata, donde encontró en el freestyle una de sus primeras plataformas para expresarse y abrirse camino en una escena dominada principalmente por hombres. Con talento, carácter y una enorme capacidad para contar historias desde sus propias experiencias, fue construyendo una carrera que hoy la coloca en los escenarios más importantes de la región.

Su evolución ha sido imparable. De las batallas de freestyle pasó a convertirse en una artista integral y en un verdadero fenómeno popular, acumulando millones de reproducciones y una comunidad de seguidores que crece constantemente. Sus canciones hablan de amor, desamor, deseo, fiesta, calle, resiliencia y libertad, pero sobre todo transmiten una autenticidad que se ha convertido en su principal sello.

Hoy La Joaqui atraviesa uno de los momentos más fuertes de su carrera y se ha transformado en una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Su presencia, su actitud y la energía que despliega sobre el escenario han hecho de sus shows una experiencia que va mucho más allá de la música.



(Foto: Instagram)

Ahora, toda esa potencia llegará a Lima. Este 17 de diciembre, el Centro de Convenciones de Barranco será el punto de encuentro para miles de fanáticos que podrán vivir en directo sus grandes éxitos y la energía de una artista que no deja de crecer y que ha logrado convertirse en una de las voces más representativas de la nueva generación.

La expectativa por su llegada ya comienza a crecer y promete convertir esta presentación en una de las noches más intensas y esperadas del año. La Joaqui llega a Lima para cantar, bailar, emocionar y dejarlo todo sobre el escenario.

La venta de entradas comenzará este viernes 28 de agosto, y los clientes de BBVA podrán acceder a un 15% de descuento utilizando sus tarjetas, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

La cuenta regresiva ya comenzó. La Joaqui llega a Lima. Barranco se prepara. Y este 17 de diciembre, la ciudad va a sentir toda la fuerza de una de las artistas más explosivas de la música urbana actual.

LA JOAQUI EN LIMA

17 de diciembre

Centro de Convenciones de Barranco

Entradas a la venta desde el viernes 28 de agosto

15% de descuento con tarjetas BBVA.